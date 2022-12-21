【有片】美斯險爆頭！阿根廷勝利巡遊腰斬

世盃冠軍阿根廷大軍由卡塔爾返國後，周二(20日)舉行巴士勝利巡遊，據報多達400萬球迷沿途歡迎，再次塞爆布宜諾斯艾利斯。不過巡遊期間發生連串恐怖意外，美斯同幾名隊友坐喺巴士車頂享受群眾歡呼嗰陣，幾乎被一條電纜打爆頭！巡遊期間亦有多名球迷企圖喺橋上跳上巴士失手墮地，阿根廷足總最終要將慶典腰斬，搵直升機救走一眾冠軍球員。

美斯等球員返阿根廷後通宵慶祝，阿根廷足總就安排大軍登上開蓬巴士，由阿根廷訓練基地駛去布宜諾斯艾利斯地標方尖碑，路程大約80公里，報道指參與慶典人數多達400萬人。但係由於人數實在太多，巡遊過程中出現大量驚險場面，阿根廷足總因安全理由決定提前結束。

影片所見，美斯、迪馬利亞、奧達文迪、迪保羅同柏利迪斯坐喺巴士上層後排頂蓋，點知大家完全冇為意巴士駛經一條架空電纜，5名球員等到電纜出現喺面前先察覺，最後1秒及時「縮頭」僅僅被開，柏利迪斯甚至連頂Cap帽都被電纜「批」甩，縮遲一步後果不堪設想。

除咗球員有恐怖經歷外，巴士沿途駛過多條天橋嗰陣，有唔止1個狂迷試圖喺跳上面跳落巴士接觸球員，但係都失手由橋上面墮地，現場消息指有人要由擔架抬走，亦有人墮橋後神奇自行離開。為安全起見，阿根廷足總宣布腰斬巡遊，並安排軍用直升機接走美斯等球員，喺天空完成埋呢次巡遊慶典。