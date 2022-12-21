外媒爆C朗即將簽沙特艾納斯　年薪16億

C朗何去何從相信元旦前應該有分曉，據西班牙傳媒報道指，呢位葡萄牙球星將會喺年底同沙特球隊艾納斯簽約，為期兩年半，年薪高達2億歐元(約16億港元)。

早前據《每日郵報》報道指C朗同屋企人最近去到杜拜，同艾納斯傾埋合約細節，包括廣告嘅協議，而法國傳媒《footmercato》更表示佢哋嘅談判已接近搞掂。

至於西媒《马卡报》更透露C朗與艾納斯將簽訂一份為期兩年半嘅合約，《邮报》直言C朗已準備好加盟，未來10日就會簽下呢份超級合約，年薪高達2億歐元，合約到2025年6月，而到時C朗已經40歲，亦C朗曾經講過自己嘅目標踢到40歲，正好完約就滿足晒呢位超級巨星嘅生涯目標。

沙特球隊艾納斯係國內最成功嘅球會之一，曾9次贏頂級聯賽冠軍，最近一次係2019年，但最近兩年失落冠軍。世界盃前C朗正式同曼聯解約，至今一直都未有歐洲大球會向佢招手，睇呢個情況，難得有超級合約係面前，的確係好吸引。