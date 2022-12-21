港甲　黃大仙破九龍城不敗金身

港甲周日（18日）完成2022年最後一輪賽事，其中九龍仔公園球場就上演了一場對攻大戰，結果前列球隊駿英九龍城，在下半場大部分時間踢少1人情況下，以3比4不敵下游分子黃大仙，今季不敗金身被打破。至於中西區就繼續高歌猛進，以8比0大勝葵青，穩守積分榜榜首位置。

今輪之前11場保持不敗的駿英九龍城，是役派出多位前港超兵壓陣，包括許嘉樂、陳文輝及鄧匡延等，克羅地亞外援拉贊奴域就先列後備，黃大仙則有陳卓光坐鎮後防。開局掌握主動權的九龍城，20分鐘許嘉樂接應長傳射入，為球隊先下一城。黃大仙好快作出回應，34分鐘，尤朗巧妙笠射得手，完半場前為球隊追成平手。

易邊再戰，黃大仙率先入局，53分鐘由李朗言射入12碼。55分鐘出現比賽轉捩點，羅敏聰拉跌尤朗，被球證直接出示紅牌驅逐出場。4分鐘後，10人應戰的九龍城，靠陳文輝12碼操刀射入一度扳平。69分鐘，鄧匡延的射門導致張偉輝擺烏龍，令九龍城重奪領先優勢。但黃大仙就發揮人數優勢，79分鐘，靠尤朗射入今場個人第2球，追成3比3。補時階段，白浚穎躲過出迎的九龍城門將鍾偉豪，射入絕殺一球，最終幫助黃大仙以4比3擊敗九龍城。

同日甲組「1哥」中西區於跑馬地遊樂場面對葵青，結果靠新兵大衛巴拉「大四喜」和蔡欣翰梅開二度，中西區以8比0輕取對手。