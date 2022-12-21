到訪慈幼學校玩得投入　標準流浪教波興奮過學生

「中銀香港社區足球伙伴計劃」之「中銀香港足動校園體驗計劃」，於12月2日來到慈幼學校，標準流浪5名職球員到場向同學們傳授球技，加上該校老師為前港隊門將陳家麒，一眾小朋友在他們的引領下，自然玩得投入，在球場展現活潑一面，歡度踢足球的快樂時光。■圖、文：鄧文滔

標準流浪今季陣容變化不大，外援方面加入中堅賈思浩及早前重返球隊的亞加斯圖，林學曦亦再次投效母會，配合陣中的盧均宜，林嘉緯及祖連奴等經驗豐富的球員，銳意今季衝擊盃賽冠軍及亞洲賽資格，球隊即將在「高級組銀牌」4強與東方正面交鋒，爭入決賽。

學習堅毅不輕言放棄

當日除了慈幼學校足球校隊成員參與活動，還有接近10名幼稚園學生向流浪職球員「討教」，令氣氛更添活力。賴嘉輝、盧均宜、林嘉緯，劉智樂及韋健豪5名流浪職球員到場後，先作自我介紹，並簡單回答幾條關於球隊現況的問題後，便與小朋友們開始訓練。他們先把小學隊員及幼稚園學生分成兩組，各自在流浪職球員指導下練習控球及繞過飛碟，雖然「同學仔」需要較多時間才完成訓練，但無礙他們享受踢足球的快樂，「均宜」等球員也相當有耐性地帶領小朋友做完動作，林嘉緯，劉智樂及韋健豪亦向小朋友親身示範及作出鼓勵，非常落力。

及後進入最刺激的鬥波環節，流浪職球員與小學校隊切磋，同學們對此相當興奮，在球場盡顯活力。以「賴Sir」為首的流浪職球員亦沒有欺場，使出插花等盤扭動作，「賴sir」在流浪取得入球後，更在學生面前跳起振臂慶祝，非常搞笑。隨後中學足球隊加入戰團，與流浪進行比賽，一眾中學校隊成員，面對幾位港超足球員絕無怯場，其中一位學生更梅開二度，獲得不少掌聲。及至活動尾聲，5位流浪職球員逐一與同學們擊掌，又向他們派發迷你足球和「港超聯天書」等紀念品。小朋友隨即找流浪職球員簽名及合照留念，最終活動在一片歡愉中圓滿結束。

慈幼學校同學曾經因疫情所限，只能透過預錄影片參與「足動校園」計劃，今次終與港超球員親身接觸，校長陳婉琪指同學十分雀躍，覺得球員親身傳授足球技巧，令小朋友獲益良多：「學生可以從足球學到體育精神，同堅毅嘅態度，如果有球員帶住佢哋，可以提升同學嘅學習動機。」在該校擔任體育老師的前港隊門將陳家麒，希望同學經過「均宜」及「嘉緯」等人的教導後，了解到職業足球員應有態度，不會輕言放棄。

小六生Harry盼入場撐流浪

至於Kenson及Harry兩位學生，接受主持人Iris訪問時，表示希望往後入場觀看流浪比賽，Harry稱：「佢哋技術好好，控球好純熟，防守亦都唔錯。」「賴sir」謂看見小朋友在場上無憂無慮地跑跳，從他們身上找回踢足球的初心。林嘉緯更寄語年輕球員放膽表現自己：「小朋友係應該要放膽嘗試，話唔定佢哋可以成為下一個『盧均宜』同『林嘉緯』。」

慈幼學校提供全人教育

慈幼學校為天主教男校，一直致力為同學帶來理想的學習環境及學習活動，令同學在靈、德、智、體、群、美，皆有所增益，成為創意及自習能力兼備的學生，實踐「點燃火炬，照耀人群」的校訓。學生體育方面，學校亦設有足球，籃球及乒乓球等體育校隊，使同學在課餘時間發展其他興趣。