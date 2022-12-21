港超聯　傑志中心擴建完成　伍健透露高價斟介前國腳級球星

賽馬會傑志中心第二期擴建工程今年6月竣工，並於周三（21日）早上舉行開幕典禮。傑志基金主席伍健透露中心至今耗資約1億5千萬，但目前效果仍未稱得上成功，希望未來可進一步提升本地球員的質素；此外他又提到球隊組軍情況，指正與一名前國腳級外援洽談合約。

傑志基金早於2018年3月28日宣布今次擴建計劃，逾4年後終於完工，並在今早正式舉行開幕典禮，當中出席嘉賓包括亞洲足協醫務委會員主席Dato’ Dr. Gurcharan SINGH、香港中文大學醫院行政總裁馮康醫生、中大醫學院矯形外科及創傷學系教授兼系主任容樹恒等，而多支超聯球隊亦有派代表出席，他們更參觀了擴建的兩大焦點項目 — 香港中文大學醫務中心及傑志膳房。

傑志基金主席伍健在典禮完畢後接受傳媒訪問，透露中心至今耗資約1億5千萬，當中香港賽馬會有份資助一半，他期望今次擴建後，能進一步提升球員表現：「首先令到球員快啲、壯啲、高啲同多啲力，第二就係加快佢哋身體嘅恢復速度。」伍健續指中心規定最少3成使用率來自公眾，因此絕對歡迎其他球隊的職業足球員，或者運動員使用相關設施。

傑志中心於2015年7月竣工及啟用，雖然「藍鳥」近年成績不俗，又培育出不少年青球員，但伍健認為未可以稱得上成功：「成功指訓練到好多球員出國踢波，唔止得一個陳晉一，另外態度同狀態各樣嘢都要專業；依家我哋只係好似一個博物館，擺晒啲嘢出嚟，之後喺青年軍出嚟嘅球員，最後唔一定效力傑志，但希望好似顏樂楓、余煒廉等，都可以踢到職業或者香港隊，咁樣先對提升本地球員質素有幫助。」

對於「入籍兵」爭議，伍健引用自身IT行業為例子，強調球隊在用人上沒有戴『有色眼鏡』，只會以實力行先：「我80年代返嚟香港做IT，個陣上司全部外國人，但依家大部分都係本地人；問題係揾唔到好似丹恩奴域、艾里奧咁好嘅前鋒同中堅，如果本地有我咪用囉，好似周緣德、曾以行咁。」

除此之外，「藍鳥」早前宣布西班牙籍中場巴爾拿約滿離隊，伍健大讚對方屬於一名稱職的防守球員，但同時人工十分昂貴，希望能將更多資源放在羅致中前場球員身上：「我哋唔係縮皮而係取捨，始終我嘅口袋唔係無限深，如果我有無限資源，一定會留佢。其實後防頂得住就可以，反而要揾啲擺到個波入網嘅球員。」

下屆「亞冠盃」容許6名場區外援出場，伍健透露球隊正為「亞冠盃」積極組軍：「我哋之前有兩名『險簽』球員，提出咗從未開過咁高價錢嘅合約，不過最終唔成事，依家就同一位高價、高水準，前國腳級嘅進攻球員傾緊，大家應該都會認識；至於會唔會再同丹恩奴域續約，就要交畀教練團再觀察。」