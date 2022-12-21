港超聯　中大傑志醫務中心獲亞洲足協認證

港超聯球隊傑志周三（21日）舉辦賽馬會傑志中心第2期開幕典禮，於當日起全面運作的香港中文大學醫務中心@傑志，更成功得到亞洲足協認可為「亞洲卓越醫療中心」，中大醫學院矯形外科及創傷學系教授兼系主任容樹恒形容，這個成就是傑志及中大共同努力的成果。

容樹恒15年前已開始與傑志合作，向球員講解如何避免及處理傷患等知識，他對終於落成設施，並獲得亞洲足協認證，感到鼓舞：「呢個認證，結合咗中大同傑志嘅力量。之前得到亞洲足協認可嘅幾個中心，都係由大學主導，有同職業球隊或代表隊合作，擁有訓練同醫療設施。我哋具備以上條件之餘，都有做研究，加埋呢啲元素，先攞到認證。」

傑志醫務委員會主席陸志聰就表示，建立醫務中心時，會面對不少困難，因為要尋找多名專業人士幫助球隊：「呢個醫務中心要成功，就一定要有最好嘅醫生、護士、營養師、物理治療師同廚師等，少1個都成唔到事。因為呢個係全新嘅工程，冇往績，我哋資源又唔係太多，仲可能要嗰啲專業人士放低自己工作嚟幫手。」

香港中文大學醫務中心@傑志，主力由中大醫院骨科團隊負責運作，除了治療傷者外，也會為參與運動的傷者提供復康，防止受傷。此外，中心會收集不同年紀足球員的資料和數據進行研究。