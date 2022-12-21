美斯攬金盃瞓覺　發文感恩：冠軍馬納當拿都有份

美斯終於圓夢舉起生涯首座世界盃，並且帶世界金盃時隔36年後再次返到阿根廷，「美球王」繼續沉醉於興奮當中，攬住金盃瞓覺度過回國嘅第一個晚上，他更在個人社交平台發長文，並直言冠軍也屬於馬納當拿。

將世界盃金盃帶回家之後，美斯連環出Post，這位阿根廷隊長放了三張與世界金盃一齊嘅「床照」，攬住世界盃瞓覺嘅滋味，佢都等咗十幾年，今次唔使發夢，都可以真正將冠軍盃當攬枕攬住瞓。

跟住隔左幾粒鐘，美斯再發感性長文抒發奪冠感受，並上載了一條1分半鐘嘅片段，紀錄了他由兒時踢波至奪世界盃嘅片段：「由紐維爾舊生（第一間球會）到卡塔爾，將近30年過去，呢30年裡面足球帶畀我好多歡樂，亦有一啲悲傷。我一直夢想成為世界冠軍，我唔想放棄去嘗試，哪怕知道呢個可能永遠唔會實現。」

美斯無放棄繼續追夢，佢話好感恩一班隊友一直都無放棄，「我哋今次奪冠，亦係為咗前幾屆未能奪冠嘅隊友們，好似2014年世界盃，果屆我哋每個人都配得上奪冠，我哋拚到最後一刻，大家都為冠軍搏晒命....雖然那個該死嘅結局，但我哋真係配得上。」已故球王馬納當拿對美斯影響甚深，佢當然記掛在心，「呢個冠軍亦屬於在天堂一直鼓勵我哋嘅馬納當拿，以及一班一直幫助我哋嘅人，佢哋冇計過結果，而一直都專注我哋嘅願望；當然，呢個正因為係一個團隊，教練組同所有工作人員都夜以繼日工作，就是令我哋更加放鬆。」

美斯最後講咗句「好多時候，挫折係旅程以及學習嘅一部分，沒有失望，就不可能取得成功。衷心感謝，阿根廷加油！」相信這是對後輩及年輕一代嘅座佑銘。