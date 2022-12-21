後美斯時代同「麥總」拗手瓜　仲有邊個加入戰團

美斯終於登基，協助阿根廷勇奪世盃冠軍，佢同C朗長達十幾年嘅球王決鬥，勝負已分，兩位「35+」老將逐漸淡出。騰空出嚟嘅新「世一」位置，暫時以基利安麥巴比最有資格坐上。不過一隻手掌拍唔響，球迷當然樂見有挑戰者出現，同佢展開新世代球王之爭。以目前情況觀察，艾寧夏蘭特、祖利安艾華利斯、雲尼斯奧斯祖利亞及加普，都有潛力做「麥總」對手。

夏蘭特入球數字勝在屈機

由比利、馬納當拿到美斯同C朗，「球王」基本上已經同前鋒、入球數字掛勾。基利安麥巴比出道以嚟都以「屈機」嘅入球數字見稱，喺世盃創造嘅入球紀錄更係難以置信，而當今唯一一個喺入球數字上可以同佢匹敵嘅新世代前鋒，就只有挪威「魔人」艾寧夏蘭特。

效力曼城嘅艾寧夏蘭特依家只有22歲，比基利安麥巴比仲要年輕兩歲，呢位挪威前鋒嘅入球數字可以用「變態」嚟形容。基利安麥巴比喺法甲呼風喚雨，艾寧夏蘭特就喺德甲同英超橫行霸道，兩人唯一正面交鋒嘅舞台就係歐聯。基利安麥巴比歷來59場歐聯入40球，平均每場入0.68球，不過艾寧夏蘭特更加犀利，23場歐聯賽事攻入28球，平均每場入1.22球，入球能力有過之而無不及！

生於挪威「輸在起跑線」

當然，兩人嘅「球王之爭」最大分野就係國家背景，基利安麥巴比有法國龐大星級陣容支持，容易喺國際賽拎到好成績，相反挪威作為北歐足球小國，對上一次出席世盃決賽周已經係1998年嘅事，艾寧夏蘭特喺國際舞台上可謂輸在起跑線上，但如果佢能夠帶領挪威躋身決賽周，呢個難度將令佢嘅成就更加可貴。

雲尼斯奧斯有皇馬效應加持

論新一代頂級球員，當然唔少得「森巴兵」，當中以雲尼斯奧斯祖利亞最搶鏡。呢位翼鋒出道時已有「新尼馬」之稱，未滿18歲就被皇馬重金收購，雖然「小雲」早幾年表現平庸，但經磨練後，近兩季大爆發，成為「銀河艦隊」進攻泉源，加上有「皇馬效應」加持，將來爭奪金球獎等殊榮都易啲。

踢「銀河艦隊」有利攞獎

22歲嘅雲尼斯奧斯祖利亞上季為皇馬上陣52場入22球，成為球隊奪得西甲及歐聯冠軍嘅功臣，貢獻不亞於賓施馬。「小雲」今季踢21場已有10球進帳，有望再創單季入波新高，仲有大把潛力空間，佢除咗射術了得，亦有超卓個人突破能力，可以為隊友鋪橋搭路，踢法侵略性可媲美基利安麥巴比。

同埋雲尼斯奧斯祖利亞效力皇馬及巴西，兩支分別係世上最強球會及國家隊，有一班出色隊友幫助，奪取各大錦標嘅機會都較大，若以獎盃論成就嘅話，「小雲」肯定有着數。

準備登陸頂級聯賽加普誓顯身價

荷蘭一向人才輩出，由告魯夫、雲巴士頓、古列治、柏金、雲尼斯達萊，位位都係獨當一面球星，講到依家要爭「世一」，則以燕豪芬前鋒加普最有潛力。

23歲嘅加普身高1米93，但佢高大得嚟一啲都唔笨重，反而以靈巧及技術細膩見稱。加普喺進攻線上相當全面，可以司職中鋒、翼鋒或進攻中場，並擅長處理罰球同角球，因此入波及助攻都非常多，上季就為燕豪芬上陣47場射入21球，今季荷甲延續火熱狀態，上陣14場射入9球及交出12次助攻，數據絕對係「球王級」。

紅魔阿仙奴吼到實

可能會有人話荷甲水平唔高，佢嘅數據有水份，但加普今屆世盃連續3場分組賽入波，已經證明自己真材實料。加上曼聯及阿仙奴等豪門都有意簽入加普，睇嚟佢好快有機會登陸頂級聯賽一顯身價。

獲哥帥悉心栽培艾華利斯接美斯棒

隨住美斯年事已高，阿根廷亦急需搵接班人，祖利安艾華利斯可謂當仁不讓。呢位22歲曼城前鋒，今屆世盃原本只係後備一員，因為擔正嘅拿達路馬天尼斯突然走晒樣，佢亦趁勢上位，唔單止成為偶像美斯嘅最佳拍檔，以出色走位製造機會，並且攻入4粒，係自2010年希古恩之後，阿根廷史上第2位單屆世盃入4球嘅22歲或以下球員，依家仲捧盃而回，一鳴驚人。

花名「蜘蛛」夠晒靈活

艾華利斯花名係「蜘蛛」，佢老竇話因為佢好似蜘蛛一樣，細細隻但速度快勁敏捷。呢位「蜘蛛」能勝任中鋒、影子前鋒或翼鋒，射術精湛兼閱讀球賽能力強。喺世盃前曼城球員於更衣室討論邊隊會捧盃，好多人都估係歐洲球隊，但主帥哥迪奧拿一言不發，立即指向代表阿根廷嘅艾華利斯，果然獨具慧眼。

其實美斯當年喺巴塞隆拿正正得到哥帥指導，從一位超新星逐漸走上球王之路，有呢位名帥悉心栽培，艾華利斯變成「下一個美斯」絕對有可能。