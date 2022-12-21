世盃腳要休息鋒將無乜揀　曼聯迎般尼捱細界

今晚英聯盃16強焦點賽事，曼聯主場迎戰般尼。「紅魔鬼」多位主力啱啱踢完世盃冇耐，需要時間休息，預料今仗唔會上陣，以副選出擊下不宜高估。英冠球隊般尼出名硬淨，隨時出現拉鋸戰，加上雙方近6次對賽有4次總入球開2球或以下，寧願揀中位數2.5球嘅入球細。（HOY TV 77台、有線661及601台周四凌晨4時直播）

曼聯喺世盃前夕已經同射手C朗解約，加上另外兩位進攻主力拉舒福特及般奴費南迪斯所屬國家隊，都踢到世盃8強階段，相信領隊坦哈格喺英聯盃會收起佢哋，留力應付嚟緊嘅英超「聖誕快車」，鋒線變相選擇唔多，最大機會係由安東尼馬迪爾、加拿祖及艾蘭加合作攻堅，攻力無疑較平時打折扣。

留力應付聖誕快車

事實上，曼聯喺世盃期間，由一班副選擔正踢熱身賽表現麻麻，分別以2比4輸畀卡迪斯，以及0比1不敵貝迪斯，加上有「聖誕快車」後顧之憂，今仗相信會放慢比賽節奏，就算贏都係小勝居多。

另一邊廂，英冠12月中已經重開兼踢咗兩輪，般尼先後擊敗昆士柏流浪及米杜士堡，比賽狀態明顯較「紅魔鬼」優勝。呢支向來以踢法硬淨見稱嘅球隊，現時高踞英冠榜首，論戰鬥力唔會輸蝕英超球隊好多，作客半力出擊嘅曼聯，亦有一戰之力。睇番雙方近6次交手，有4次總入球開2球或以下，包括最近一次喺今年2月打和1比1，今晚博入球細比較穩陣。