興奮！利物浦搶簽世盃最佳中場

卡塔爾世盃告一段落，1個幾星期後就到冬季轉會窗展開，喺世盃有突出表現嘅球員自然成為搶手貨。據英國同法國媒體報道，志切1月收購中場嘅利物浦，已將被譽為「世盃最佳中場」嘅蘇夫恩岩拉伯特列為頭號目標，領隊高普更已同該摩洛哥國腳經理人會面，獲得正面嘅回覆，利物浦有望用4,000萬鎊轉會費搶人。

26歲嘅蘇夫恩岩拉伯特目前效力意甲費倫天拿，佢喺世盃帶領摩洛哥神奇殺入4強，表現一鳴驚人，準決賽輸畀法國之後，獲法國總統馬克龍讚揚係「世盃最佳中場」。據法國《Foot Mercato》報道，利物浦領隊高普將蘇夫恩岩拉伯特同祖迪比寧咸列為收購目標，前者會係1月嘅「主打目標」，高普早前同佢經理人已經有接觸，嚟緊會再有進一步斟介。

《Foot Mercato》消息指，費倫天拿對1月賣走蘇夫恩岩拉伯特持開放態度，佢依家嘅合約去到2024年夏天完結，費倫天拿定價只係4,000萬鎊，不過利物浦亦面對唔少競爭，包括馬德里體育會、熱刺同一間未開夠德甲球會都有興趣將佢收購。報道指利物浦處於領先位置，因為蘇夫恩岩拉伯特更有興趣進軍英超，而利物浦就係佢嘅首選。

利物浦今個夏天收購中場計劃失敗，加上法賓奴、佐敦軒達臣、堤亞高艾簡達拿隨年紀增加表現下滑，哈維艾利洛、居迪斯鍾斯同拿比基達亦未符合期望，「紅軍」1月買中場事在必行，如果成功簽入蘇夫恩岩拉伯特，明年夏天會再主攻祖迪比寧咸。