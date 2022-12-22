拉舒福特Solo金球　曼聯殺入英聯盃8強

「紅魔鬼」曼聯休戰1個幾月後，周四(22日)凌晨英聯盃第4圈主場出擊對般尼，多位世盃國腳都回歸掛帥，當中拉舒福特延續喺卡塔爾嘅勇態，包括個人表演帶足4份3個球場轟入靚波，帶領曼聯贏2比0殺入8強。今場亦係曼聯同C朗拿度解約後第1戰，「福仔」即顯示出擔大旗能力，意義重大。

曼聯今場意外排出強陣，殺入世盃8強嘅般奴費南迪斯、拉舒福特、卡斯米路都提前歸隊正選上陣，對住英冠嘅般尼明顯高幾班，27分鐘雲比沙卡右路底線傳中，基斯甸艾歷臣龍門口接應撞入。57分鐘拉舒福特喺自己後場拎波，沿邊路不斷推進，般尼球員就邊守邊退，去到禁區頂突然變速喺2名守將中間突破，隨時射遠柱死角入網，為曼聯鎖定2比0勝局。

25歲嘅拉舒福特喺今屆世盃有出色表現，唔係正選嘅佢亦有3個入球進帳，佢賽後講番呢個入波：「當時前面有好多空位，我喺度等緊合適時間交波，但突然見到前面開咗條路，所以我就決定自己去埋。」對於世盃後立即重返曼聯，佢就話：「最大難題係精神上克服出局嘅失望，但我哋總要收拾心情，今場我好享受為曼聯上陣。」

曼聯上月宣布同C朗提前解約，今仗就顯示出拉舒福特接班嘅能力，領隊坦哈格表示：「拉舒福特踢得好好，佢一直係最大威脅，無論盤扭定走位都製造好多危險攻勢。」英聯盃8強已有7隊誕生，曼聯之外仲有狼隊、修咸頓、李斯特城、紐卡素、諾定咸森林同查爾頓，利物浦對曼城周五(23日)勝方會拎最後一席。