香港隊　拍跳香港U23　港隊U18教練談集訓情況

正在將軍澳足球訓練中心進行集訓的香港十八歲以下足球代表隊，周四（22日）進行全體球員聯合訓練，並與港超球隊香港U23進行友賽。負責統籌今次集訓的港隊教練曲克，就表示能夠讓球員體驗不同強度的比賽機會難得，並不忘分享到今次集訓的目標及情況。

算上補選球員，今次港隊U18本地集訓名單有接近50人入選，並分成兩組進行訓練，當中不乏周子謙及楊棟棋等具港超經驗的球員。是日兩組球員進行聯合訓練，並邀約香港U23拍跳。比賽分3節進行，每節30分鐘，有羅曉聰、黃浩然、郭子堦及袁世傑等主力壓陣的香港U23，最終以總比數5比0擊敗港隊U18。港隊U18教練曲克就認為今次友賽，對年輕球員是一次難得的考驗：「同香港U23交手可以製造更具競爭性嘅環境畀班球員，可以見到佢哋係踢得好落力，但整體用波方面仲需要加強。」

來屆U20亞洲盃外圍賽將於2024年夏季展開，港隊為此已經開始備戰工作，曲克表示今次集訓目的，是希望讓代表隊教練和球員互相加深了解。他透露除了今次入選集訓的球員之外，還有其他具資格入選球員正身處海外，預計共有60至70位球員供教練挑選：「我哋今次特登揀咁多人，希望球員知道為代表隊披甲，係一件好光榮嘅事，佢哋需要知道只有努力付出，先至會贏得出場機會。」曲克希望隨着疫情緩和，未來能為港隊U18安排海外集訓，藉與不同水平球隊交手吸收經驗。