林大輝擊敗英華　梁芷甄不滿足於當奇兵

「全港學界精英籃球比賽」今日（22日）在中山紀念公園體育館進行次階段賽事。林大輝中學以35：31險勝英華女學校，連同首階段的漢華中學，已擊敗兩間傳統名校。外界形容林大輝「奇兵」，但隊長梁芷甄說，她們還要成為勁旅，殺入四強。

林大輝入局極快，梁芷甄和鄭思睿三分中鵠，首節領先8：0。英華的何靖彥挺身而出，單節拿下10分，加上江顥婷射入壓哨三分，反超前16：14。換邊後，雙方陷入拉鋸戰，林大輝由鄭思睿主導進攻，同時縮窄防守，減少內線失分，追平26：26。朱寶恩獻出關鍵封阻，梁芷甄再博得「and 1」，以35：31勝出，在X組累積1勝1負，晉級機會高唱入雲。

「超級興奮，又驚又險的一場，哇，不得了，未平伏到！」哨聲一響，林大輝湧上來慶祝，梁芷甄被撲倒在地，淹沒在喜悅中。「上場輸匯基一分，我們很不甘心，好想贏返。」她說今場贏在心態和士氣，哪怕被追近、反超前，都能及時調整。「好多謝觀眾，沒他們打氣不可能打得這麼好。」

梁芷甄就讀中六，是上屆精英賽班底，由小將到隊長，改變的不只年紀。「細細個跟著師姐打，現在帶師妹打，感覺很不同，不能再依賴隊友，同時又要相信她們。」林大輝上屆次階段止步，已被視為「奇兵」，但梁芷甄不滿足於此：「以前學校籃球成績不特別好，這幾年注重籃球，不停練，不停練，才有今天成績，真的很想打入四強。」