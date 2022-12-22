國際網球挑戰賽　黃澤林期待見香港球迷

「交通銀行香港國際網球挑戰賽2022」將於12月23日展開，賽前一日香港代表黃澤林（Coleman）與世界排名高踞第10的波蘭好手哈卡茲，Coleman表示相當期待今次賽事：「我會盡力 ，希望不會令球迷失望。大家叫得愈大聲，我就打得愈好！」

現時世界排名747的黃澤林為本地最高排名男子球手，18歲的他近年於青年組賽事屢獲殊榮，兩次贏得青少年大滿貫男雙冠軍，創下香港網球歷史。今次挑戰賽，Coleman將於半準決賽迎戰世界排名第14的英國「一哥」諾利，賽前他與2號種子哈卡茲對練個半小時，直言從世界級球手身上得益不少：「他教曉我很多，和他對打每球都很不容易，因為他的落點準，基本功好。 」他笑言會盡地主之誼，帶海外球手品嘗香港美食：「哈卡茲問我香港有什麼好吃，我打算帶他去吃點心！」兩人之後聯同兩名香港女將張瑋桓和王康怡出席網總活動與本地青訓球手交流，哈卡茲非常友善，與不少學員自拍。

黃澤林今年正式轉戰成人組賽事，11月及12月份先後於 ITF 印尼F4賽及ITF 斯洛伐克 F3賽奪得男雙亞軍；單打方面，10月至11月份亦在越南及印尼賽3站打入4強。他表示自己目標始終如一，希望盡快提升排名，取得大滿貫賽事資格。

至於Coleman首場對手諾利，他上周於阿布札比參加表演賽性質的穆巴達拉世界網球錦標賽（Mubadala World Tennis Championship），並以1：6、4：6不敵世界排名第4的希臘好手西西帕斯。這位英國一哥原來亦是足球迷，日前在卡塔爾見證阿根廷捧走世界盃後來港，周四（22日）於維園進行訓練。

香港國際網球挑戰賽2022首日會進行兩場比賽，頭場（晚上6時15分）由中國球手吳易昺大戰前世界3哥、瑞士名將華連加，尾場（不早於8時）則由香港的黃澤林對英國球手諾利。

香港網球總會宣布，由於政府放寬防疫措施，維園網球主場的入場上限將恢復至100%，香港國際網球挑戰賽2022已落實加推門票，市民可於CITYLINE購票，入場觀賞世界級賽事。

香港國際網球挑戰賽2022

地點：維多利亞公園網球主場

賽程：

23/12

5:15pm 輪椅慈善賽

6:00pm 開幕禮

6:15pm 吳易昺 Vs 華連加

不早於8pm 黃澤林 Vs 諾利

24/12

2:00pm 哈卡茲 Vs 吳易昺／華連加

不早於4pm 富斯 Vs 黃澤林／諾利

不早於6pm 名次賽（第5、6名）

25/12

2:00pm 名次賽（第3、4名）

不早於4pm 決賽