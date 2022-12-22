張瑋桓首奪澳網外圍賽資格：目標打4大滿貫

香港網球總會周三（21日）宣布，香港一姐張瑋桓奪得2023年澳洲網球公開賽女單外圍賽資格，繼2015年張玲之後，香港再有女將出戰大滿貫賽事。Eudice周四（22日）出席活動時稱：「好開心可以接棒，代表香港打澳網。」

香港前首席女子網球手張玲曾4次出戰大滿貫外圍賽，包括兩次澳網（2012及2015年）、一次法網（2011年）及一次美網（2011年），時隔多年，香港再有張瑋桓取得2023年澳網入場券。

張瑋桓今年狀態大勇，贏得7項雙打巡迴賽冠軍，單打方面亦有好表現，9月起連續4個ITF 60賽打入至少8強，世界排名由去年的545升至近期生涯新高214。大滿貫幾乎是所有網球員的夢想舞台，Eudice興奮地說：「我在大學畢業後轉全職，以2、3年內打到大滿貫為目標，不計疫情的話，算是跟到時間表。我第一次打大滿貫，好開心今年有好成續入到，不會給自己太大壓力。」

張瑋桓透露，今年5月轉意大利籍教練Pier Francesco Restelli後，調整了很多問題，成績因而有進步。澳網外圍賽將於明年1月9日開打，Eudice指賽前會打3個比賽，說到明年目標，她最想進軍「4大滿貫」：「排名要升上180內才有機會打法網和溫網，所以下年頭要有更多好成績。回港後，我將進行4星期季前訓練，會特別加強體能，希望繼續有進步。」