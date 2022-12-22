奧蘇里雲談世錦形勢：唔會咁易贏冠軍！

已贏得7座世界桌球錦標賽冠軍的名將奧蘇里雲日前出席，BBC體壇風雲人物頒獎禮時表示，如果能夠再贏多1次世錦賽錦標，將是1件十分美妙的事，但認為會非常困難，一切取決於臨場狀態。

「火箭」奧蘇里雲今年贏得第7個世錦賽冠軍，成功追平「桌球皇帝」取得該項大賽冠軍的次數，大有超前之勢，不過「火箭」謂現今球壇新星踴現，競爭激烈，加上自己年紀漸長，因此未敢對贏取世錦賽感到樂觀：「如果可以攞到第8個世錦賽冠軍，咁就太好啦，不過真係好難先贏到冠軍，依家有好多出色嘅年輕球手上位，佢哋好有天賦，而我都未知係咪就快要認老。」

他亦稱：「當第1次贏世錦賽冠軍，我真係好開心，因為呢個係自己嘅夢想，但我從來冇因為咁就心雄，因為任何事都一樣，當你有幾次成功1個目標，就會覺得之後嗰啲都係意外收獲。」談到8奪世錦的可能性，「火箭」表示臨場狀態非常重要：「我諗住提早到比賽場地，睇吓自己嘅狀態夠唔夠好，如果狀態夠好，咁就有機會攞冠軍。」

BBC日前舉行體壇風雲人物頒獎禮，勇奪「歐國盃」冠軍的英格蘭女子足球隊，成為年度最佳體育隊伍，連帶主力美迪及領隊威格曼及，分別成為年度風雲人物和最佳教練。