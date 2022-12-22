兩大神鋒較技　曼城利物浦演入球騷

世盃決賽周啱啱落幕，歐洲球壇即有重量級大戰，英聯盃16強曼城主場硬撼衞冕嘅死敵利物浦。兩大勁旅陣中都有唔少球員出戰世盃，今場唔可以用最強陣容出戰，不過兩大神鋒艾寧夏蘭特及穆罕默德沙拿，過去1個月養精蓄銳，相信今場可大展身手，兩軍鋒力強勁，中位數3.5球入球大值博。（HOY TV 77台、有線661及601台周五凌晨4時直播）

曼城近5屆英聯盃4次奪冠，上一圈以半力淘汰車路士，證明球隊陣容雄厚，今場比賽係世盃休戰期結束後第1仗，除阿根廷前鋒祖利安艾華利斯等出戰世盃最後階段球員缺陣外，領隊哥迪奧拿將會畀其他主力上陣提升狀態，包括奇雲迪布尼、洛迪卡斯簡迪等早出局球員都可候命。

相比之下，利物浦受世盃影響球員較少，烏拉圭前鋒達雲紐尼斯回歸候命，穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、堤亞高艾簡達拿等唔使踢世盃嘅主將，經過西班牙集訓後狀態提升，相信可延續休戰前嘅復甦勢頭。不過利物浦防線缺少華基爾雲迪積克、伊巴希馬干拿迪、艾利臣比加等核心，防守力令人擔心。

曼城同利物浦久疏戰陣，防守組織或會受到影響，但有艾寧夏蘭特、穆罕默德沙拿等天才前鋒壓陣，進攻力絕對有保證，而且兩大勁旅過去6次交手都演入球騷，當中5場總入球開4球或以上，今仗博3.5球入球大係最佳選擇。