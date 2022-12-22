異軍突起豪門瘋搶　盤點世盃驚喜球星

今屆世盃曲終人散，當中創造咗唔少經典場面，多位原本寂寂無聞嘅球員突破冒起，更有驚喜演出，表現令人刮目相看。經此一役之後，佢哋人氣及身價水漲船高，勢必成為各大球會爭相招攬目標。

●利華高域 新一代撲救12碼專家

克羅地亞今屆世盃兩度藉互射12碼過關，門神利華高域居功至偉，佢喺呢2次極刑大戰，共救出4個12碼，其中16強對日本之役，先後撲出南野拓實、三笘薰同吉田麻也嘅極刑，成為世盃史上第3位喺單場互射12碼救出3球嘅門神，被稱為「克羅地亞哥高查」，讚揚佢嘅表現可媲美呢位前阿根廷救12碼專家。利華高域喺8強對巴西撲出洛迪高高斯極刑外，法定時間連加時更作出11次成功撲救，令呢位1米87嘅薩格勒布戴拿模門神聲價十倍。

國籍：克羅地亞

年齡：27

位置：門將

效力球會：薩格勒布戴拿模

●耶辛尼保奴 摩洛哥神龍有望登豪門

正所謂弱旅出鋼門，摩洛哥門將耶辛尼保奴係最佳例子。佢除咗喺分組賽對比利時之役，離奇地開波前受傷缺陣外，其餘6仗場場打足，尤其係頭4仗只係失咗1粒，仲要係自己友擺烏龍，16強互射12碼撲出2球而淘汰西班牙，8強贏葡萄牙1比0又作出3次關鍵撲救，令摩洛哥成為史上首支殺入世盃4強嘅非洲球隊，證明耶辛尼保奴實力可登大雅之堂，有傳拜仁慕尼黑對佢有興趣，睇嚟西維爾好難留住佢。

國籍：摩洛哥

年齡：31

位置：門將

效力球會：西維爾

●蘇夫恩岩拉伯特 破塵封搶奪球權紀錄

摩洛哥今屆神奇殺入4強，超強防守能力係主要原因，呢支非洲雄師由分組賽去到8強，5場比賽只係失過1球烏龍波。7場比賽踢足660分鐘嘅防守中場蘇夫恩岩拉伯特，堪稱係今屆表現最佳球員之一，今屆57次成功搶奪球權，係1966年有紀錄以來世盃搶奪球權最多嘅非洲球員。效力意甲費倫天拿嘅蘇夫恩岩拉伯特，球會生涯未有任何重要成就，不過今屆世盃鋒芒畢露，據報法國總統馬克龍喺準決賽後，當面讚佢係今屆世盃最佳中場，有傳利物浦等豪門都有意將佢收歸旗下。

國籍：摩洛哥

年齡：26歲

位置：中場

效力球會：費倫天拿

●干卡路拉莫斯 一戰成名擔起葡軍大旗

今屆世盃最多人談論嘅事件，相信葡萄牙喺16強收起「球王」C朗拿度係其中之一，而21歲前鋒干卡路拉莫斯就喺呢個火熱時刻成功上位！代替C朗擔任葡萄牙正選前鋒，對任何球員都係無比壓力，何況係事前從未為葡萄牙踢正選嘅新人？結果干卡路拉莫斯唔單止頂住壓力，更連中三元帶領葡萄牙晉級，即刻成為國家英雄！效力葡超賓菲加嘅干卡路拉莫斯，潛力早已獲得肯定，傳聞曼聯世盃前已經想將佢收購，雖然葡萄牙之後喺8強止步，但干卡路拉莫斯已展示出佢擔大旗嘅能力，葡萄牙嘅「後C朗時代」，干卡路拉莫斯將扮演重要角色。

國籍：葡萄牙

年齡：21歲

位置：前鋒

效力球會：賓菲加

●高路梅安尼 邊緣人變後備殺手

高路梅安尼原本冇份入選法國出戰今屆世盃嘅名單，但由於尼干古因傷退隊，先至獲得補選，呢位前鋒成為法國最後2場比賽「秘密武器」，包括4強對摩洛哥，後備上陣44秒入波，為球隊鎖定2比0勝局，兼創下世盃史上第3快嘅後備上陣入波紀錄。去到決賽，高路梅安尼再次扮演奇兵，後備上陣多次為阿根廷防線構成威脅，並博到12碼，成為賽事轉捩點，造就法國迅速連入2球扳平，否則已經喺法定時間輸波，表現令人刮目相看。高路梅安尼加時有1球勁射幾乎絕殺對手，互射12碼階段有份主射入網，可見佢即使大賽經驗不足，但勝在心理質素佳，頂得住大賽壓力，相信經過今屆世盃後，高路梅安尼可奠定國家隊常規席位，唔使再做邊緣人。

國籍：法國

年齡：24

位置：前鋒

效力球會：法蘭克福

●三笘薰 「1.88毫米」助攻震驚全球

日本係今屆世盃嘅驚喜球隊，反勝德國同西班牙兩支前度世界冠軍震撼全球，效力英超白禮頓嘅翼鋒三笘薰雖然唔係正選，但佢4場比賽擔任「後備殺手」角色，落場後都有出眾表現。首仗對德國佢喺57分鐘上陣，即以強大衝擊力搞到德國防線立立亂，最終日本連入兩球反勝。分組賽最後一輪生死戰，日本半場落後下換入三笘薰，佢即刻炮製今屆經典嘅「1.88毫米」白界助攻，協助日本反敗為勝。美中不足嘅係，日本喺16強互射12碼不敵克羅地亞，三笘薰亦係宴客罪人之一，但佢嘅表現絕對係日本今屆亮點之一。

國籍：日本

年齡：25歲

位置：翼鋒

效力球會：白禮頓

●堂安律 奇迹之男抵佢招積

雖然日本今屆世盃未能突破16強呢道「嘆息之牆」，但喺分組賽接連反勝前世盃盟主德國同西班牙，兩仗都有波入嘅堂安律被封為「奇迹之男」。呢位曾刷新亞冠及日職最年輕出場紀錄嘅球員，近年先後於荷蘭及德國搵食，唔似其他日本球員咁無私，佢更加係「利己主義」，自己非常積極爭取入波，而且自信爆棚，喺對西班牙賽前曾豪言，唔會輸畀同一對手兩次，果然講得出做得到，攻入1粒成為反勝英雄，令嘲笑佢嘅人全部收聲。

國籍：日本

年齡：24

位置：中場

效力球會：弗賴堡

●添莫菲韋亞 小韋亞建功叻過老竇

美國喺今屆世盃以年輕球員擔大旗，最後成功突破分組賽殺入16強，表現令球迷感到滿意，唔少新人都大獲好評，其中前鋒添莫菲韋亞最受注目。呢位22歲前鋒來頭極猛，佢爸爸係前世界足球先生韋亞，亦即係現任利比里亞總統，代表美國嘅添莫菲韋亞唔單止能夠參加爸爸從未踢過嘅世盃決賽周，更喺首仗對威爾斯射入1球，足以令老韋亞感到無上光榮。添莫菲韋亞遺傳爸爸嘅球技同射術，喺巴黎聖日耳門出道後備受好評，近年喺里爾更加逐步搶佔主力位置，作為美國國家隊新生代代表，相信佢喺國際舞台會有更大成就。

國籍：美國

年齡：22歲

位置：前鋒

效力球會：里爾

●艾達沙尼 沙特翼鋒天堂跌地獄

沙特阿拉伯喺世盃首輪分組賽爆冷擊敗阿根廷，艾達沙尼射入1球世界波，協助球隊反勝，技驚四座，一度令呢支西亞球隊出線機會大增。點知第2場對波蘭，艾達沙尼卻射失12碼，成為輸波罪人，認真大起大落。最戲劇性係最後1輪分組賽，艾達沙尼補時5分鐘建功，令墨西哥即使贏波，都因為得失球差唔及同分嘅波蘭，黯然出局。艾達沙尼2個入球及1次12碼宴客，完全左右該組出線形勢，實在搶鏡。呢位翼鋒有突出表現，並非偶然，因為佢曾經「浸過鹹水」，效力過西甲球隊維拉利爾，功架十足，絕非池中物。

●安拿華倫西亞 厄瓜多爾入球機器

厄瓜多爾喺世盃分組賽出局，不過射手安拿華倫西亞就令人留下深刻印象，呢位曾經踢過英超韋斯咸同愛華頓嘅前鋒，球會生涯從來都唔係星級球員，但喺國家隊就成為「國寶級」前鋒，而且喺世盃舞台更加有出眾表現，稱得上係「大賽球員」。33歲嘅安拿華倫西亞喺揭幕戰梅開二度，第2輪分組賽對荷蘭亦有入球，連同8年前嘅巴西世盃，當屆厄瓜多爾分組賽3個入球全部由佢包辦，令安拿華倫西亞跨屆為國家隊喺世盃連入6球，同尤西比奧、羅斯、沙蘭高3位名將睇齊，就算厄瓜多爾仍然逃唔過分組賽出局命運，呢3個入球亦足以令佢名留青史。

國籍：厄瓜多爾

年齡：33歲

位置：前鋒

效力球會：費倫巴治

●阿布巴卡 射破巴西最威呢鋪

「非洲雄獅」喀麥隆雖然分組賽出局，但都掩蓋唔住阿布巴卡嘅鋒芒，呢位前鋒對塞爾維亞一役，後備上陣立即貢獻1入波及1次助攻，幫球隊逼和對手3比3。最犀利係對巴西，阿布巴卡喺補時入波，助喀麥隆爆冷贏1比0，亦係今屆賽事唯一能夠喺法定時間擊敗「森巴兵團」嘅球隊。阿布巴卡入波之後，即使球隊已篤定出局，但仍然除衫慶祝，攞第2張黃牌，兩黃變一紅被趕出場，成為自2006年施丹之後，另1位單場世盃有入波及攞紅牌嘅球員，離場時仲獲球證祝賀贏波，實在罕見，成為經典一幕。

國籍：喀麥隆

年齡：30

位置：前鋒

效力球會：艾納斯

●米斯拿夫柯錫 格仔軍神兵彈起

米斯拿夫柯錫其實喺今屆世盃，只係克羅地亞後備前鋒，但佢喺有限嘅出場時間交足貨，最關鍵梗係8強對巴西，踢到加時落後1球情況下，佢喺末段妙傳般奴柏高域入波扳平1比1，先至有機會憑互射12碼晉級，去到季軍戰對摩洛哥更射入2比1嘅致勝靚波，今屆賽事入1球及2次助攻，呢位中超棄將表現令人喜出望外。查實「格仔兵團」自文迪蘇傑喺上屆世盃退出國家隊後，一直冇一名可靠中鋒擔大旗，柯錫隨時變正印。

國籍：克羅地亞

年齡：29

位置：前鋒

效力球會：薩格勒布戴拿模

●韋格賀斯 荷蘭巨人辣着球王

荷蘭喺世盃8強對阿根廷，一度落後2球，韋格賀斯後備上陣5分鐘就入波，更加喺補時11分鐘又建功，成為OPTA自1966年有統計以來，世盃法定時間最遲入波，協助荷蘭戲劇性逼和2比2，佢喺互射12碼階段亦有主射入網，可惜球隊最終都係出局。呢位身高1米97嘅「巨人」今屆4次披甲都係比賽末段後備上陣，仍然可以把握機會一戰成名，實在係球壇奇葩。值得一提，韋格賀斯唔止識入波，仲擅長挑釁對手，該仗比賽之後，美斯接受訪問時，都忍唔住破口大罵韋格賀斯，令佢更加「聲名大噪」。

國籍：荷蘭

年齡：30

位置：前鋒

效力球會：比錫達斯