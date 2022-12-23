夏蘭特入靚波　曼城擊敗利物浦　

周五(23日)凌晨英聯盃16強大戰，無緣今屆世界盃嘅艾寧夏蘭特叉足電之後，猶如猛虎出柙，射入靚波，協助曼城主場以3比2擊敗利物浦，晉身8強，兼打破過去5次對紅軍不勝困局，為即將展開嘅英超「聖誕快車」壯行色。

雙方今仗踢法都非常進取，互相鬥攻，開波10分鐘曼城率先打開紀錄，奇雲迪布尼左路傳中，艾寧夏蘭特凌空射入。利物浦亦不甘示弱，好快扳平，占士米拿右路橫傳畀法比奧卡華路射入成1比1。

換邊後僅2分鐘，曼城又迅速再次領先，馬列斯接應長傳，冷靜控定射入成2比1。僅過1分鐘，利物浦立即還以顏色，達雲紐尼斯左路快放，傳畀穆罕默德沙拿射入扳平2比2。

戰至58分鐘，曼城中場大腦奇雲迪布尼再次貢獻助攻，由尼敦阿基近門頂入，協助曼城贏3比2。雙方過去5次交鋒，曼城僅2和3負，今次終於威番1次淘汰利物浦，將於8強遇上另一支英超球隊修咸頓。

曼城射手艾寧夏蘭特又做主角，佢休息咗1個月，狀態仍然非常勇猛，呢位22歲挪威國腳今季各項賽事為曼城上陣19場已入24球。值得一提，歷史上英超球員單季最多入波紀錄係44球，由雲尼斯達萊、穆罕默德沙拿共同保持，以夏蘭特驚人入球率，今季好大機會刷新紀錄。

至於奇雲迪布尼今場有2次助攻，佢今季為曼城上陣20場已貢獻15次助攻，曼城有呢對進攻孖寶，入波冇難度。

另外，曼聯抽到好籤，8強對手只係英甲球隊查爾頓，另外2場英聯盃8強分別由諾定咸森林對狼隊，紐卡素對李斯特城。

英聯盃8強對賽形勢

曼聯Vs查爾頓

修咸頓Vs曼城

諾定咸森林Vs狼隊

紐卡素Vs李斯特城

註：前者主場。