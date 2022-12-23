澳職防守專家對壘　獅吼西悉尼捱「細」界

澳職布里斯班獅吼主場鬥西悉尼流浪者，兩隊係今季澳職最悶嘅球隊，防守力排第1同第2，入波數字亦係第1同第2少，唔使問阿貴，呢場都唔慌會多波入，揀入球細啱數。（無綫myTV SUPER周五下午4時45分直播）

布里斯班獅吼聯賽7戰2勝4和1負，暫時同威靈頓鳳凰都係和波最多嘅球隊，雖然防守力不俗，但入球能力亦唔高，入6球失5球，攻力弱呢個問題已經浮現咗好大段時間，上季排尾二，就係因為埋門質素同數字都差，查理柯士甸完全擔唔起球入球責任，好彩後防夠醒目不致多失，今季7仗有6場開2球或以下。

近4作客全開細

西悉尼流浪者過去幾個賽季都係澳職下游隊伍，但今季8戰4勝2和2負，僅落後榜首嘅墨爾本城兩分排次席，今季4次作客全部開細，開出3次總入球1球及1次2球。佢哋習慣做好防務後再作出致命一擊，不過佢哋近兩場聯賽只得1和1負，估計今仗會再加強防守，善用一擊即中嘅戰術搶分，加上兩軍喺10月尾交手都係踢成1比1，2.5球入球細乃今場不二之選。

直播表

周五4:45pm 澳職 布里斯班獅吼Vs西悉尼流浪者

無綫myTV Super

周五7:30pm 澳職 珀斯光輝Vs威靈頓鳳凰

無綫myTV Super

周六3:30am 蘇超 羅斯郡Vs格拉斯哥流浪

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