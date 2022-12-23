文迪要求加薪一倍　車仔面臨「滅門」危機

英國《每日郵報》爆料指車路士計劃同門將艾度亞文迪續約6年，但呢位塞內加爾國腳嫌會方出手低，已經拒絕新合約，並要求加薪一倍至20萬鎊（約188萬港元）周薪，同隊內另1位門將阿列沙巴拿加睇齊，先至會續約。

現年30歲嘅艾度亞文迪2年前以2,200萬鎊（約2.07億港元）轉會費，由雷恩加盟車路士，至今上陣104場，過去2季都係正選，但今季表現欠佳，被阿列沙巴拿加搶走1號門將位置。不過，艾度亞文迪並冇反省，更加趁會方提出續約時，獅子開大口，要求由目前10萬鎊（約94萬港元）周薪增加至20萬鎊。

據悉艾度亞文迪認為自己實力同阿列沙巴拿加不相伯仲，冇理由人工只及對方一半，所以要求同工同酬。有傳AC米蘭、摩納哥、尼斯都留意緊艾度亞文迪續約情況，如果佢同車仔傾唔掂數，就會介入搶人。

由於阿列沙巴拿加正在養傷，艾度亞文迪扭計要加人工，車路士防線出現隱憂，早前熱身賽用第3門將比迪尼利把關，結果0比1不敵阿士東維拉。