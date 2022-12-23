《福布斯》體壇10大富婆　谷愛凌破網球壟斷

《福布斯》公布2020年度全球收入最高的10位女運動員，中國滑雪混血美女谷愛凌打破一眾網球女將的壟斷，躋身三甲，而大坂直美以5110萬美元成為本年度的體壇富婆。

2022年即將過去，《福布斯》都為運動員的今年收入計計算，最近公布了10大體壇富婆，當中7人都是來自網球，而日本的大坂直美儘管成績一般，但仍5000萬的代言費及110萬的獎金收入，位列首位；而今年曾表示離開球壇在美網作告別戰的「細威」S威廉絲，以4130萬(當中比賽獎金僅30萬)美元位列次席。

至於今年在北京冬奧表現搶鏡，在自由式滑雪大跳台及女子U型場地贏得金牌兼坡面障礙技巧獲銀牌的谷愛凌，背靠中國市場財源滾滾，商業價值不斷攀升，她以2010萬美元的收入，打破了網球女將的壟斷，排名第三。

網球運動是現今商業化價值最高的項目之一，在10大富婆中佔去7位，而前25位的排名則有12人，佔去差不多一半，除了大坂直及細威之外，英國新星華度卡奴雖成績麻麻，但以1870萬美元的收入排第4，力壓排第5位的世界「一姐」施華德(1490萬)，而42歲的「大威」V威廉絲、新星歌莉嘉芙及彭高拉則位列第6、7及9位；美國體操巨星比莉絲與澳洲籍韓裔高爾夫球女將李旻智排名第8及第10位。