學界精英籃球賽8強出爐　英華8強激戰北角協同

「全港學界精英籃球比賽」周五（23日）繼續舉行第2階段賽事，男子組X組聖若瑟書院6分險勝張振興伉儷書院，意味北角協同中學成功與聖若瑟攜手出線，8強激戰英華書院。

上屆冠軍的張振興，日前不敵北協，因此今場面對聖若瑟可謂許勝不許敗，最終張振興以25:31落敗黯然出局，使D3皇者北協成功出線8強，並於翌日與強隊英華書院對壘，兩支由朱耀明任教的球隊正面交鋒，絕對為周六賽事一大看點。另一傳統強隊喇沙書院，也以52:44力挫趙聿修紀念中學，小組錄得兩連勝，強勢打入8強，與德信中學力爭準決賽資格。

女子組方面，拔萃女書院延續強勢，以72:10大勝寶血會上智英文書院，順利出線8強，對手為同日以52:23輕取浸信會永隆中學的中華基督教青年會中學。作為近年崛起的新勢力女拔，遇上長年勁旅青中，大戰可期。至於作為港島D1甲組冠軍的英華女學校，就以35:38不敵匯基（大坑東），連同首場敗予林大輝中學，英華在精英賽次階段賽事兩連敗，遺憾出局。

周六賽程（荃灣體育館）

女子組

09:30 協恩書院 對 基督教香港信義會心誠中學

10:40 裘錦秋中學（葵涌）對 匯基（大坑東）

11:50 拔萃女書院 對 中華基督教青年會中學

13:00 林大輝中學 對 漢華中學

男子組

14:10 喇沙書院 對 德信中學

15:20 趙聿修紀念中學 對 聖若瑟書院

16:30 英華書院 對 北角協同中學

17:40 裘錦秋中學（葵涌）對 嗇色園主辦可藝中學