接掌葡萄牙主帥？摩連奴唔跟羅馬返意有計傾

葡萄牙喺今屆世界盃8強出局，主帥費蘭度山度士已經被炒，邊個接管葡萄牙國家隊一直被受傳媒關注，「寸王」摩連奴都係葡萄牙足總嘅目標之一，據傳媒報道指身在葡國嘅摩帥，有機會呢幾日就擔任葡國新主帥一職與足總會面。

摩帥最近率意甲勁旅羅馬到葡萄牙進行冬訓，打埋場友賽就飛返意大利備戰1月4日重啟嘅意甲，首戰就對住博洛尼亞。不過，外媒報道指摩帥唔會同羅馬一齊返意大利，佢會留喺家鄉葡萄牙幾日，消息指摩帥除咗與家人過聖誕節之外，仲會同葡萄牙足主見面，其實早排已有傳會搵佢接替費蘭度山度士嘅國家隊主帥職務。

如果摩帥真係接掌國家隊，人腳方面自然又成外界焦點，當然亦離不開C朗，目前葡萄牙年輕新星輩出，般奴費南迪斯、祖奧菲歷斯等都係當打，衝擊下屆世界盃應該唔大問題，但37歲嘅C朗暫時無意退出國家隊，但如果揀佢又怕影響球隊，相信會係一個難題。依家摩連奴同羅馬嘅合約仲有18個月，佢上季已幫球隊攞到歐協聯冠軍。