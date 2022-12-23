密密睇洛賓片偷師　艾華頓：心願代表香港

「無論係門將、後衞、中場或前鋒，所有球員都會想做最出色嗰位，如果冇呢個心態，係贏唔到冠軍。」艾華頓今季強勢加盟理文，成為「黃黑軍團」進攻端的一把尖刀，這位個人能力出眾的前鋒在本地球壇征戰多年，贏盡各大盃賽冠軍，唯獨尚未染指港超冠軍，這位鋒線殺手與理文有着一致目標。

賽場上的艾華頓，總是流露出一副冷峻的眼神，殺手氣息令人望而生畏，然而賽場外的他，卻並非想像般那樣難以接近，他其實是個愛笑的暖男。與記者寒喧期間，脫去標誌性牙箍的艾華頓笑得無比燦爛，像是在炫耀一副潔白整齊的牙齒：「過往比賽或練波嘅時候，如果有人撞埋嚟嘴巴或者掂到牙箍，當然會好唔舒服，今年終於可以除低。」過往接受訪問時總需同鄉在身邊作翻譯的艾華頓，如今用英文與記者對答，完全難不倒他。

早在加盟陽光元朗前，理文已曾經接觸過艾華頓，惟最終未能成事。5年過去，艾華頓在港超賽場贏過所有盃賽的同，亦已證明其實力，理文則逐步成長為聯賽有力爭奪者，今季如願披上「黃黑軍團」戰衣，他認為時機恰到好處：「過去呢2、3年嚟，我已經開始有留意理文嘅發展，見到佢哋逐步壯大，今季理文實力同傑志相若，甚至比佢哋更強，依家隊中每個位置都有最好嘅球員在陣，而我當然希望可以同最出色嘅球員一齊合作。」

由進攻右路引球高速推進，擺脫對方守將再推入大位起腳，是艾華頓標誌性的入球方程式，今季亦已成為理文進攻的一大板斧，他說自己一直非常欣賞前荷蘭國腳洛賓，過去更喜愛上網翻看他的比賽錄像，模仿其「軌迹」。由陳曉明領軍的理文，一向對踢法有特別要求，艾華頓承認加盟初期需要時間適應，但認為有要求非常重要：「理文踢法一直冇轉過，我自己都有主動改變風格，去迎合球隊嘅戰術要求，比賽中，教練除咗交代指令，同時都畀咗好多信心同自由度我哋，呢方面球員同教練一直有商有量，始終溝通係好重要。」

上季港超因疫情腰斬，沒有足球比賽的日子，對艾華頓而言並不好受，他透露為了保持狀態，經理人一度為他在外地尋找了新球會落班，但最終他還是選擇留在香港：「嗰陣因為啱啱傷好，我選擇自己操練，加上已經喺香港住咗接近7年，所以我想申請特區護照。」港隊主教練莊恩安達臣密切留意艾華頓入籍進度，已不是新聞，艾華頓也表示能為港隊披甲，是其一直以來的夢想，只因他與香港已結下不解之緣：「2015年我隻身嚟到香港，第2年接埋屋企人嚟，我哋初初連英文都唔識講，係好困難。但依家望返轉頭，一切都係值得，因為我哋喺香港生活得好開心，香港足球為我同我屋企人帶嚟咁多，我都希望可以做番少少嘢作為回饋。」

【艾華頓檔案】

出生日期：1991年5月25日（31歲）

身高：183cm

司職：前鋒 球衣號碼：8

曾效力球隊：

灝天黃大仙、標準灝天、陽光元朗、東方龍獅

現效力球隊：理文