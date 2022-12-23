國際網球挑戰賽強勢開打　吳易昺挫華連加晉級

一連三日的「交通銀行香港國際網球挑戰賽2022」周五（23日）假維多利亞網球主場展開，首日舉行兩場半準決賽，頭場世界排名116的中國球手吳易昺以直落兩盤6比2、6比3擊敗瑞士名將華連加，明日將會大戰2號種子哈卡茲。

「香港國際網球挑戰賽2022」周五揭幕，香港時隔20年再辦男子網球世界級賽事，3名世界前15球手、3屆大滿貫得主及中港矚目新星參賽，首日已錄得逾9成入座率。賽會請來前香港首席女球手張玲擔任主持，另外亦請來歌手姚焯菲於開幕禮表演，為賽事炒熱氣氛。

揭幕戰由瑞士3屆大滿貫冠軍得主華連加，大戰中國的吳易昺，兩人今年傷愈復出各有出色表現，獲「ATP年度最佳復出獎」提名。前世界「3哥」華連加深得球迷歡心，以熱烈掌聲迎接他進場，但今場世界排名116的吳易昺入局極快，不但發球凌厲，底線抽擊同場力度十足，率先破發連取3局。37歲的華連加底線走動相當吃力，雖有幾次亮麗救球贏盡掌聲，但首盤只能以2比6告負。第二盤吳易昺愈見得心應手，3度送出「Love Game」，華連加在其中一次發球局落後0比40時，力挽狂瀾至刁時，全場歡呼聲不斷，華連加面露笑容，更示意觀眾「大聲點」，瑞士名將保住發球局追成3比5。吳易昺其後再贏一局，最終以直落兩盤取勝。

23歲的吳易昺對於勝利感驚喜，他亦相當滿意現場氣氛:「好久沒有在如此多球迷面前打球，忘了對手的世界排名和成就，珍惜眼前一切。希望大家來看球不要感冒，注意身體健康，請大家繼續支持香港、中國和亞洲球員，我們會努力送上精彩比賽。」