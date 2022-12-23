中超　客串防中轟世界波　茹子楠：靠少少運氣

中超周五（23日）上演第32輪賽事，外流港將茹子楠於上半場射入世界波，帶領梅州客家在主場1球擊敗長春亞泰。賽後今場客串防守中場的「茹子」，表示享受出任這個位置，又笑言入球帶有幸運成份，但希望今場勝仗可以振奮球隊士氣。

茹子楠今場表現不俗，更在上半場11分鐘接應隊友橫傳，離門30多碼轟入世界波，帶領梅州客家以1比0勝出，賽後「茹子」承認起腳前未有想太多，只抱着嘗試的心態，笑言最後能夠射得如此刁鑽，的確「靠少少運氣」。梅州客家近況平平，賽前近6場聯賽只得1勝，對於能夠憑自己的入球，為球隊全取3分，「茹子」感到非常興奮：「球隊近況唔太好，有時明明踢得出賽前部署，但又因為唔集中導致輸波，希望今場贏波可以振奮到士氣。」

加盟梅州客家後主要擔任右閘的「茹子」，今場客串出任防守中場，他指自己曾在青年軍出任這個位置，因此在適應上問題不大：「十幾歲個陣已經開始踢防中，我其實幾享受踢依個位，因為可以連貫前、後場嘅傳波，又可以前後左右咁跑。」距離完季尚有兩場比賽，已離港接近大半年的「茹子」，透露之後很大機會回港休息，希望可以趁機與家人及朋友見面。