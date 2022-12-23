灑鹽哥亂入頒獎禮　FIFA展開調查

土耳其廚師「灑鹽哥」戈克切，喺世界盃冠軍頒獎典禮亂入，逼阿根廷球員同佢合照，仲搶到大力神盃並且親吻，照片同影片喺網上瘋傳後，令人大舉反感。國際足協（FIFA）宣布將會調查，Salt Bae賽後點解入到場，而FIFA會長恩法天奴就立即Unfollow「灑鹽哥」Instagram。

Salt Bae當日簡直騎劫咗頒獎禮，不停搵人影相，再加埋佢嘅招牌灑鹽動作，之後仲將「戰利品」放上ig，美斯、迪馬利亞同利辛度馬天尼斯都有份，最離譜係佢竟然個人獨佔大力神盃親吻。根據FIFA規定，只有勝利球隊相關人員同國家元首等，先有資格觸摸獎盃，不過當時佢掛住證件，無人阻止佢。

「灑鹽哥」同阿根廷、卡塔爾以及FIFA都冇合作關係，國際足協經過多日沉默，終於宣布作出調查。有指Salt Bae當日戴住嘅VIP通行證，係由FIFA會長恩法天奴畀佢嘅，網上亦流傳恩法天奴幫襯Salt Bae餐廳嘅片段，不過，國際足協出聲之後，恩法天奴立即Unfollow「灑鹽哥」，擺明身有屎啦！