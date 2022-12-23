黃澤林力戰不敵英國一哥諾利　平安夜下午大戰華連加

「交通銀行香港國際網球挑戰賽2022」首日尾場由香港矚目新星黃澤林（Coleman）主場大戰世界排名14的英國球手諾利，最終Coleman力戰下以4比6、3比6不敵諾利，明日將會大戰3項大滿貫得主華連加，爭奪第5、6名。

黃澤林和諾利雙方甫開戰連續4局戰至刁時才分勝負，各自「保發」戰成2比2。諾利調整後，隨即送出「Love Game」，一共連贏3局拋離至5比2，Coleman成功扳回一城，首局諾利以6比3先拔頭籌。

主場出擊的黃澤林擁有大量球迷支持，令他擊出不少「靚波」，包括第2盤第7局狂轟7記「Ace球」，追成局數3比4，可惜諾利表現相當穩定，最終諾利以6比4再贏一場。

賽後，諾利大讚今場氣氛熾熱，令他更有動力：「我的名字Cameron和Coleman好似，分不清叫誰，我全都當是為我打氣。香港球迷似乎好愛網球，大家都好熱情，好享受今場比賽！」黃澤林今場表現亦令諾利滿滿驚喜，他說：「Coleman實力不錯，他抱著不怕輸的心態和我比賽，令我印象頗深。如果他能保持狀態和這種打法，相信之後他會贏更多球手，排名會大幅提升。」

黃澤林則感謝觀眾支持，對於能與世界高手諾利一度「拉鋸」感無比興奮：「第一次如此多人看我比賽，前賽好緊張，多謝球迷支持！今次其他球手都好頂尖，好榮幸有這機會和他們切磋，今場心態都是搏盡，捱得愈長時間愈好。今場之後終於鬆一口氣，原來我都有機會和他們拉成均勢，好開心，學到好多。」他表示，明日對華連加將會繼續「搏盡」，為大家帶來精彩比賽：「華連加是3項大滿貫得主，實力當然強勁，我會盡力打好每一分。」