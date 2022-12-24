辛祖精神崩潰　無緣英超聖誕快車

曼聯爆出不利消息，主帥坦哈格透露翼鋒查頓辛祖身體及精神上都唔適合參加比賽，將缺陣下周三(28日)凌晨英超快車「首站」主場對諾定咸森林。呢位荷蘭名帥更加聲稱唔會為查頓辛祖復出設下限期，呢位22歲英格蘭國腳需要抖幾耐，仍然係未知之數。

查頓辛祖對上1次為曼聯上陣已經係10月對車路士，並且落選英格蘭大軍，無緣今屆世界盃，佢一度關閉社交網Twitter，疑似想同外界隔絕。紅魔鬼早前拉隊去西班牙集訓，查頓辛祖亦缺席，原來坦哈格推介佢去荷蘭接受心理治療，並留喺當地自己操練。

坦哈格話：「辛祖身體狀態及精神仍未能應付比賽，我唔認為佢可以出戰諾定咸森林。」查頓辛祖2021年夏天以天價7,300萬鎊轉會費由多蒙特加盟曼聯，但表現一直未如理想，今季各項事僅上陣14次入3球，加上曼聯今夏簽入巴西國腳安東尼馬菲奧斯之後，令辛祖重要性大減，難怪坦哈格唔急於要佢復出。

曼聯未來3場英超賽程

2022/12/28 主場Vs諾定咸森林

2022/12/31 作客Vs狼隊

2023/01/04 主場Vs般尼茅夫