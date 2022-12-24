澳職「悉尼內訌」大匯演

澳職「悉尼內訌」，FC悉尼主場迎戰FC麥克阿瑟。FC悉尼今季表現低沉，現時排喺聯賽榜下游位置，最大問題係防守力嚴重不足，今季8場聯賽場場有失波，FC麥克阿瑟同樣守弱攻強，普天同慶日子，梗係整場入球騷氹球迷啦，一於捧2.5球入球大。（無綫myTV SUPER周六下午2時直播）

未講波先講單澳職新聞，之前澳職賽會宣布以1,500萬澳元（約7,800萬港元），將未來3年季後賽總決賽主辦權，賣畀新南威爾士省政府，取代常規賽排名較高球隊獲得主場之利嘅慣例。今日兩支對碰球隊有機會成為受惠者，不過上周六「墨爾本打吡」墨爾本城對墨爾本勝利，就有大批墨爾本球迷不滿澳職賽會呢個安排，由示威變成騷亂，墨城門將湯高華被襲擊致頭破血流，賽事亦要腰斬。

「墨爾本打吡」流血收場，今場「悉尼內訌」應該會平平安安。2019/20年澳職常規賽及季後賽雙料冠軍FC悉尼，今季大跌Watt，依家只係排第9，佢哋踢法有前冇後，今季8場聯賽仍未有1場能夠保持不失，有7場總入球開3球或以上。

近3碰頭多波入

作客嘅FC麥克阿瑟排第5，但實際只係多FC悉尼1分，呢支由前曼聯前鋒約基帶領嘅球隊，同樣屬於守弱攻強，翼鋒哈辛托尼表現令人眼前一亮，有望今場衝擊FC悉尼嘅後防。呢兩隊幾旺聖誕波，今季平安夜交手，上季就喺「拆禮物日」碰頭，結果FC悉尼作客贏3比0，送場入球騷畀球迷，翻查雙方近3次對賽，總共製造咗12個入球，估計今場都係大開大合，玩大啱數。

直播表

周六2:00pm 澳職 FC悉尼VsFC麥克阿瑟

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