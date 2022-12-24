一家四口過最溫暖聖誕　梁嘉顯想做囡囡偶像

每逢香港東方比賽，修頓看台上，總有梁以熺的身影。小人兒坐在媽媽懷裏，指着身穿藍色球衣的梁嘉顯，輕輕喚一聲「爸爸」，馬上淹沒在歡呼聲中。被這雙眼睛盯着，有無窮無盡的動力，讓他打得賣力些，拚命些：「想當女兒的偶像，讓她覺得爸爸最犀利！」圖：余樂詩、文：許思彤

臨近聖誕，約梁嘉顯和女兒梁以熺拍照。以熺戴着鹿角，繞着聖誕老人活蹦亂跳，偶爾跑遠了，被爸爸一下「撈」回來，對着臉蛋親一口，我們連忙「咔嚓」按快門。

說起拍照，嘉顯駕輕就熟。「嗱！你看看。」他隔三岔五拿出電話，展示自己的「作品集」。屏幕上的梁以熺，時而抱着貓咪撒嬌，時而扭計嚎哭，頂着髦髮，眨着水汪汪的眼睛，活像一個洋娃娃。「行出街一定有人讚好靚，好得意。我也覺得是，自己個女喎。」嘉顯滿臉自豪，相簿愈翻愈後，翻到一年前女兒誕生的一刻，紅彤彤、皺巴巴的，又佯裝嫌棄：「第一反應是『哇，佢都幾醜樣』。」

新手爸爸「蝦碌」百出

口裏說不，身體卻很誠實。新手爸爸放下籃球，學習沖奶、餵奶和換尿片，少不了蝦碌事。「第一天回家，她換片『噴大』，啡啡綠綠的，弄得整張沙發都是。」嘉顯無奈笑笑，一邊抽出紙巾，替身旁的以熺擦鼻涕。「嘔吓奶，瀨吓尿，你一閉上眼睛就哭，根本無法睡覺。」結論是，電視劇發生的都會發生，甚至更多。

一輪嘴說完黑歷史，嘉顯望望女兒鼓着腮，一臉不滿的樣子，連忙補鑊：「她學東西很快，有很多技能，識講Hello、拜拜、揮手和飛吻，最近還會講Sorry。」當以熺犯錯，惹媽媽生氣，他會扮演「白臉」在旁說：「你不可以這樣。攬攬媽媽，錫兩啖，講聲Sorry啦。」以熺發不出「S」音，一句奶聲奶氣的「orry」已讓人氣消。「她還喜歡分享，寧願自己不吃，都要餵你吃。有時睡覺張開口，她會伸隻手入去。」或許聽懂爸爸的話，以熺伸出軟乎乎的手，請了記者兩塊餅乾，哄得嘉顯開懷大笑：「可能女生嗲，做甚麼都很冧。」

賺奶粉錢「是壓力也是動力」

二十歲出頭，正是浮躁的年紀，一家四口（還有貓咪Simba）讓嘉顯安定下來。以前訓練完，跟隊友吃飯「吹水」到天黑，現在恨不得馬上回家，連回程路上都要FaceTime女兒。「一來知道自己有頭家，有責任，二來真的會掛住。」職業籃球是殘酷的，打不好，不是被罵兩句、減少上陣時間了事，還關乎以熺的「奶粉錢」：「是壓力，也是動力。我打好了，她們才能過好生活。」

到修頓工作，經常碰見以熺坐在看台，為爸爸加油。我問嘉顯，想她長大打籃球嗎，他回答：「她喜歡做甚麼都可以，只要不是殺人放火，我都不會拒絕。」為人父母的心願，寄放在她的名字「熺」（火加喜）：「開開心心就好。」

強化心態再出發望贏得別人尊重

回望上季，香港東方像坐了一趟過山車，在外援拉利羅斯「收咧」下，爆冷淘汰滿貫，殺入決賽，可惜衝刺路上脫軌，以0比3不敵南華。「輸心態。過了滿貫這關鬆懈了，想贏的心不及南華強烈。」梁嘉顯總結。他在常規賽（連同附加賽）場均攻入14.8分，但生涯首個季後賽，數據直線下滑，只有零星進帳。「很多人替我找藉口，說『第一年啫』，但我知道自己未夠好。」

東方明年初重返ＡＢＬ，於新加坡（1月2日至8日）、印尼（1月12日至18日）、馬來西亞（2月3日至8日）和越南（2月12日至17日）四個分站，爭奪決賽周（3月3日至15日）資格。久違地對上外隊，嘉顯直言新鮮：「始終香港很小，來來去去都是這批人，想試試出到去如何。」22歲的嘉顯，只比卜聿揚大數月，是球隊第二年輕的球員，但已準備好「孭飛」：「以前覺得自己『（口靚）仔』，沒壓力，現在逐漸站穩陣腳，落到場，不是射吓球算，要幫助整支球隊，贏得別人尊重。」