干潁堯絕殺　青中反勝女拔晉級4強

「全港學界精英籃球比賽」8強於周六（24日）在荃灣體育館展開，率先上演女子組賽事。其中近年異軍突起的拔萃女書院，面對中華基督教青年會中學。最終青中憑干潁堯最後時刻攻入絕殺，以37 ： 35 險勝對手晉級。

於次階段兩場皆以大比數獲勝的女拔，與青中正面交鋒。青中開局多次製造犯規，林卓童等人利用罰球搶分，吳思恆也成功射入3分，加上成功保護籃板，第1節即取得領先。隨後青中繼續維持優勢，吳思恆傳予禁區內的干潁堯放入兩分，林卓童更於第2節完結前射入3分，助青中首兩節以23 ： 13領先。

以10分差距落後的女拔到第3節，有王心言先後射入3分，及命中罰球，為球隊追近分數，青中之後立即回敵1記3分維持領先。女拔到第3節最後階段，成功製造青中失誤上籃得分，追至以25 ： 29落後進入第4節。

女拔於末節中段更憑兩次上籃得手，更成功反超33 ：31，加上青中錯失幾次罰球機會，以致未能追平比數。但青中命不該絕，在讀秒階段上演絕地反擊，在落後31 ：35時先連取4分追平比數，及後女拔於其後的攻勢未能取分，給予青中絕殺機會，結果干潁堯在最後關頭籃底射入，協助青中死裏逃生，反勝37 ： 35，完場後教練黃琪琪與隊員相擁而哭，她更提點球員：「要好好記住呢場波。」

當青中於讀秒階段仍處於落後時，干潁堯一度眼泛淚光，到完場後因攻入絕殺而喜極而泣，除了象徵青中絕處逢生，似乎也展示了球隊上下的成長，懂得調整心態：「頭兩節跟足教練指示，所以攞到領先；到第3節唔夠集中，就會多失誤，打唔出自己嘅節奏，好彩喺最後1節調整到心態，執行到教練部署，先可以反勝。」不過干潁堯笑言盼望4強順利勝出，不需打逆境波。

干潁堯早前代表香港出戰亞洲U18女子錦標賽乙組賽事時，成為比賽「籃板后」，她指經過該項賽事後，可能令更多認識自己，令她背負壓力：「我覺得要打出好表現，先對得住大家嘅期望，令自己有時會好大壓力。咁因為下場『精英賽』賽事2月先打，所以依家可休息吓。」

青中反勝晉級後，會在4強面對林大輝中學，林大輝於較後時間的比賽中，以58 ： 31大勝漢華中學，狀態火熱。協恩中學及裘錦秋中學（葵涌），分別擊敗基督教香港信義會心誠中學及匯基（大坑東），兩隊會於4強碰頭。

周六女子組賽果

09:30 協恩中學 69 ： 12 基督教香港信義會心誠中學

10:40 裘錦秋中學（葵涌）36 ： 24 匯基（大坑東）

11:50 拔萃女書院 35 ： 37 中華基督教青年會中學

13:00 林大輝中學 58 ： 31 漢華中學