迪馬利亞改變主意唔退住　續做美斯「天使」

作為美斯「守護天使」嘅迪馬利亞，決定改變退出國家隊嘅念頭，希望繼續留喺阿根廷以作為世界盃冠軍嘅身份享受比賽。

34歲嘅迪馬利亞依家係阿根廷主力，世界盃決賽攻入關鍵性一球，而佢曾於今年5月表示，會喺世界盃後退出阿根廷國家隊，但奪得冠軍後，佢又改變主意。外媒報道指迪馬利亞將會繼續為國家效力，等明年3月再睇情況決定去留，目前想要作為世界冠軍繼續為國家踢波。值得一提，美斯之前已表態繼續為阿根廷效力。

其實迪馬利亞絕對係美斯嘅「天使」，佢哋係同期戰友，而且過去幾個大賽決賽只要有迪馬利亞在場，美斯就可以捧盃，當中包括2008北京奧運、2021年美洲國家盃同埋啱啱嘅世界盃；至今為阿根廷國家隊出戰129場攻入28球助攻27次。

迪馬利亞仍然樂醉於世界盃冠軍，佢早前更在自己嘅右大腿上，紋上了巨型世界盃圖案，可以將獎盃永遠留住，而迪馬利亞跟住會飛返意大利，備戰明年1月4日祖記嘅意甲賽事，而佢同祖雲達斯嘅合約至明年6月屆滿，佢曾表示有意之後回到阿根廷踢波，但又有可能同祖記續約。