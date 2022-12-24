亞洲賽2024至25年度大改革

亞洲足協（AFC）周五（23日）於官網宣布，競賽委員會通過由精英球會比賽專責小組提出的建議，將由2024/25賽季起對亞洲賽實施一系列改革，影響範疇包括比賽賽制、外援名額、賽事獎金分配，以及亞洲賽席位計算方式等。

新措施下，亞洲賽參賽席位計算方式亦將作出調整。由2024/25賽季起，亞洲賽系數排名，將以各屬會過去8年的亞洲賽戰績，以加權計算法方式而定，當中只計分組賽以後的成績。其中2021及2022亞洲賽成績所得出的系數，將再作調整。AFC表示考慮到2020至2022年賽事受新冠疫情影響，希望透過新措施，更有效反映屬會參賽球隊的歷史戰績。受惠於近年香港球隊在亞洲賽的出色表現，香港在亞洲賽參與席位系數榜上節節攀升，現時高踞東亞第3僅次於日韓，惟新措施下，預期香港要繼續躋身前列，將會難關重重。

此外，2024/25賽季球會級亞洲賽將有分為3個級別。第1級賽事將由東西亞區各12隊組成，每隊將與該區內的8支對手對壘，並於主客場各進行4場比賽。成績最佳的8隊將晉身淘汰賽，除16強會繼續以主客兩回合制進行之外，8強至決賽都會行賽會形式，以一場定勝負。

第2級賽事有32隊參賽，分組賽行主客制形式，小組頭兩名晉級淘汰賽，16強至4強將以兩回合比賽分勝負，決賽則以一場定勝負。第3級賽事將有20隊參賽，分組賽以賽會制單循環形式，分出最佳8隊近身淘汰賽，除決賽一場過之外，8強至4強皆以主客制兩回合形式進行。至於頭兩級外圍賽出局的球隊，有機會轉戰次一級賽事，值得一提外援註冊數目將不設上限。