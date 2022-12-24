傳比利已不能說話　家人同政府開始籌備葬禮

82歲嘅巴西球王比利早前已入聖保羅一間醫院接受治療，但情況令人擔心，據巴西媒體報道指比利已經不能說話，而其家人已經開始籌備葬禮。

比利女兒周五（23日）晚喺社交平台上載一張身處醫院相片，抱着比利：「我哋都喺度，帶着信念戰鬥落去，再一起渡過一晚。」比利女兒早前已表示，呢位球王今年要在醫院過聖誕。

然而，據《Infobae》報道指比利病情已嚴重惡化，幾乎無法說話，醫院努力搶救，而醫院發言人只講咗一句：「比利還活着。」據巴西媒體報道，巴西政府同比利嘅家人了解情況後已不太樂觀，甚至已開始籌備比利嘅身後事。消息指，家人會先為佢進行一次悼念儀式，之後巴西政府會為呢位球王舉行大規模公開悼念，儀式計劃喺山度士主場舉行，呢度係比利於1956年首演嘅地方。

比利因為癌症惡化，導致心臟及腎臟功能失調，呢位足球傳奇曾協助巴西於1958年、1962年及1970年捧走世界盃，卡塔爾世界盃舉行期間，尼馬等巴西國腳曾手持巨型橫額為佢打氣，而比利一直關注世界盃戰況，阿根廷奪冠佢都有為美斯送上祝福。