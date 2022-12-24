港國際網球挑戰賽　諾利、哈卡茲聖誕節爭冠

「交通銀行香港國際網球挑戰賽2022」今日（24日）在維多利亞公園上演準決賽。波蘭好手哈卡茲以2：1反勝中國新星吳易昺，明日下午4時將與英國一哥諾利上演聖誕大戰，爭奪冠軍。

世界排名第10的哈卡茲被列為2號種子，直入四強對排名116的吳易昺。雖然排名懸殊，但吳易昺首圈力克3屆大滿貫冠軍華連加，說過會「忘記對手的排名和過去」，果然說到做到，與哈卡茲梅花間竹各取3局後，先打破對手發球局，拉開到5：3。

見慣大場面的哈卡茲連取3局，包括第11局送出「Love Game」反超前。在球迷打氣聲下，吳易昺臨危不亂，刁鑽球路令哈卡茲相當吃力，後者跨下擊球不果，笑笑比出手指公。吳易昺乘勢贏下「搶七」，先取一盤。

第二盤早段打成3：3平手，吳易昺第4局出現雙發球失誤，哈卡茲把握機會，追回一盤6：4。進入決勝盤，哈卡茲愈打愈勇，以10：6奠勝，反勝2：1晉級決賽。

在落後一盤下反勝，哈卡茲表示未有改變策略，只是順勢而行，又稱讚吳易昺表現出色：「他打了不少靚波，有一個光明未來。」現場不時響起「易昺加油」，同樣不乏哈卡茲的球迷，高舉自製的打氣紙牌。他笑說氣氛一流，難得來到香港，今早還與其他球手穿起唐裝，參觀故宮文化博物館，行程相當充實。

吳易昺滿意個人表現，認為次盤失誤成為比賽轉捩點：「剛開始有來有回，後來失誤給了對手機會。網球的魅力正是一個失誤可以改變比賽。」談到中國網球發展，23歲的他形容自己是「中生代」，既要向老一輩球手學習，也要成為年輕球手榜樣。

另一場四強由世界排名第9的「型男」富斯對排名14的諾利。兩個高手過招，首盤鬥足66分鐘，諾利尾段落後5：6下，連贏兩局，先取一盤7：6。第二盤依然膠著，雙方打成4：4平手，諾利為免夜長夢多，不斷搶攻，以6：4再下一城。「這是我第12次對富斯，上次他贏了，這次我贏回來，非常開心！」諾利笑說平安夜會「飲少點酒」，準備明日決賽鬥哈卡茲。