高級銀牌　冤家路窄！傑志火併理文

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「高級組銀牌賽」周日（25日）於旺角大球場爆發第一場4強戰，由傑志火併理文。今場為兩軍季內第二度碰頭，為報聯賽落敗一戰之仇，傑志必定精銳盡出；至於理文能否再照辦煮碗，同樣值得關注，兩軍於聖誕節合演重量級大戰，球迷不容錯過，請踴躍入場支持。（on.cc東網周日下午3時直播）

傑志上場在「菁英盃」大炒晉峰，各項賽事豪取7連勝，但總監兼主教練朱志光卻認為在一場過的淘汰賽，更着重臨場發揮，預計今場戰情會十分緊湊：「理文依家進攻好咗，要留意佢哋嘅反擊，不過相信大家都會以穩陣行先，我哋有心理準備要踢足120分鐘。」「朱Sir」又透露艾力士因回鄉奔喪，今場無緣披甲，而查理史葛則上陣成疑。

「藍鳥」近況出色，但在今場4強大戰前夕，後衞羅梓駿強調必須要調整心態，否則稍有鬆懈便讓對手有機可乘。球隊今季曾在聯賽不敵理文，「羅梓」盼望能夠成功復仇：「作為強隊一定想贏每一場比賽，上次輸咗絕對唔甘心，所以今場爭勝心都好大，我相信球隊所有人都希望以勝利作為聖誕禮物。」

面對陣容鼎盛的傑志，不少球隊都使出穩守突擊戰術應對，一向以傳控踢法見稱的理文亦不例外，「黃黑軍團」聯賽首循環與傑志交手嚐到甜頭，主教練陳曉明表示今場盃賽再遇強敵，有需要出奇制勝：「我哋部署上會再作一啲改變，令對手冇咁易預計到，但無論如何，落到場球員嘅執行力先係勝負關鍵。」上場因傷缺陣的迪高，已經重投操練，惟荷西安祖再出現傷情，「曉明Sir」透露這名中堅情況有待觀察。

理文中場主力顏樂楓，就形容每次遇上傑志，都令球員非常亢奮：「對傑志嘅比賽幾時都係最特別，對手始終係聯賽最有實力嘅球隊，我哋會隆重其事。」「光頭」認為面對強敵，理文踢得相對保守是非常合理，並認為理文球員在適應這種踢法上，不會存在困難。

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：86.保羅

後衞：2.羅梓駿 18.周緣德 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：17.米基爾 10.基爾頓 11.沙根巴耶夫

前鋒：99.潘沛軒 9.丹恩奴域 7.明加索夫

理文

門將：88袁皓俊

後衞：3徐宏傑 5余煒廉 2列斯奧 4立花稜也

中場：26黃俊皓 16顏樂楓

中場：8艾華頓 10亞哥斯達 91基華尼頓

前鋒： 22加維蘭