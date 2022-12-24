「朱sir打吡」　英華力挫北協晉級4強

「全港學界精英籃球比賽」周六（24日）較後時間舉行男子組賽事，焦點當屬同樣由朱耀明出任教練的英華書院，與北角協同中學對決，最終英華以51 ：37 擊敗北協，打入4強。

兩隊今年經歷可謂充滿戲劇性。身處九龍組的英華原本在當區4強不敵拔萃男書院，但因男拔違犯學界防疫規定被取消參賽資格，英華進入決賽順利奪冠，晉身精英賽。至於D3的北協在精英賽表現令人驚喜，次階段首場比賽僅敗予聖若瑟書院，第2場更擊敗衞冕的張振興伉儷書院，以1勝1負的戰績晉級8強，加上兩隊教練皆由朱耀明擔任教練，「朱sir」最終為為英華督師。

今場賽事由英華的莫煒謙連得4分拉開序幕，倪嘉仁於首節再添兩球3分，幫助英華在該節領先12 ： 8。蔡浩東到第2節接連射入中距離及罰球，連取4分，助球隊進一步拉開領先，北協在這節末段，才憑黃頌文射入3分球，首度於次節得分，使英華經頭兩節的賽事後以19 ：14 領先。

雙方到第3節戰況膠着，北協手感有所回暖，一度追至29 ： 33，不過莫煒謙再回敵1球3分波，幫助英華領先36 ：31進入第4節。英華於末節有梁子森兩次搏得「and 1」，拉開比數，令球隊末段以48 ： 33領先，就此鎖定勝局，英華贏51 ： 37 完場，兩支由「朱sir」領軍的球隊，賽後更一同影大合照，場面歡樂。

「朱sir」賽後指，自己執教英華多年，因此選擇兼教北協前已有共識，一旦雙方碰頭，就會帶領英華出戰，相信球員不會對此感到介懷，但執教經驗豐富的「朱sir」反而對此「患得患失」：「我好熟悉北協啲球員點打波，但今場就要諗辦法限制佢哋，感覺好奇怪，心情有啲亂。」

他更稱球隊成員關係良好，令他非常欣喜：「早幾日兩隊同時間有比賽，北協對張振興嗰場要打加時，所以英華啲隊員已經過嚟撐場，後尾先知『英華仔』完場之後同『北協仔』擁抱，恭喜佢哋贏波，呢個感覺好正，雖然大家唔同學校，但都有感情。」

英華4強與擊敗裘錦秋中學（葵涌）的嗇色園主辦可藝中學交手。同日較早前另外兩場8強，喇沙書院及聖若瑟書院，就分別擊退德信中學及趙聿修紀念中學，喇沙及聖若瑟會力爭另一決賽席位。

周六男子組賽果

14:10 喇沙書院 42 ： 24 德信中學

15:20 趙聿修紀念中學 31 ： 60 聖若瑟書院

16:30 英華書院 51 ：37 北角協同中學

17:40 裘錦秋中學（葵涌）33 ：45 嗇色園主辦可藝中學