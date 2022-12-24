黃澤林大戰華連加打出驚喜　搶十「食詐胡」

香港18歲網球超新星黃澤林（Coleman），周六（24日）對世界排名高597位的3屆大滿貫得主華連加，打出漂亮一仗，驚喜領先一盤下被對手扳平，兩人鬥至「搶十戰」，Coleman惜在領先至9：7時「食詐胡」，最後以11：13反負，今屆賽事以第6名完成。

世界排名745的黃澤林首日不敵英國一哥諾利跌落名次賽，次日賽事他再迎來另一位ATP猛將、來自瑞士的華連加，後者曾奪2014澳網、2015法網及2016美網冠軍。年紀小19歲、排名低597位的Coleman賽前被看低一線，不過入局極快，連取兩局領先。香港球迷相當驚喜，打氣聲此起彼落，Coleman愈戰愈勇，以6：4先贏一盤。

華連加跑動雖不及黃澤林快，但他此盤逐漸上力，不但轟出Ace球，招牌反手直線更加得心應手，第2盤以6：3扳平。比賽進入「搶十戰」，Coleman頂住壓力成功轟出Ace球，一度領先至8：4，但被華連加再度追近至7：8。Coleman率先取得「賽點」，發出一記Ace球，即時興奮得振臂慶祝，惟球證示意為發球失誤，慘食「詐胡」的Coleman收拾心情再戰，可惜始終未能再下一城，最終以11：13僅負。

年輕小將黃澤林賽後獲得華連加肯定，大讚其前途將一片光明：「他的跑動很流暢，逼我打出最好的網球，今場是場硬仗，但我很享受打了一場高水準的比賽。祝福他下年好運，希望巡迴賽再遇到他。今次是我第一次來香港，好開心見到大家，獲得你們支持。」

Coleman則言今次與高手較量，覺得相當滿足：「完全沒有想過會領先，對手愈來愈上力，失誤亦減少。第3盤完全感覺不到他緊張，相反我好緊張，因為有點壓力，那球以為贏了，但原來出界，要調整心情更加難。今次好榮幸可以對這些頂尖球手，他們場外都很專業，我從他們身上學到不少。」黃澤林完成今站比賽後，29日將回西班牙拿度學校，備戰連續3站西班牙賽。