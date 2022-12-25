備戰亞運忙裡偷閒　3位獎牌希望體驗另類訓練

為迎接明年9月舉辦的杭州亞運，作為杭州亞運會中國香港代表團官方指定運動服裝合作伙伴的FILA首次舉辦Stick Mobility工作坊，邀請多名備戰亞運的本地運動員及喜愛運動的名人參加，體驗這套嶄新訓練系統，提升關節靈活性、穩定性和肌肉力量。

本身是Stick Mobility教練的前沙灘排球女將江卓儀，擔任今次工作坊的教練，多名運動員獲邀參加，包括東京2020奧運會女子乒乓球團體賽銅牌得主蘇慧音、東京奧運港隊滑浪風帆運動員鄭俊樑及2018年亞運會女子太極拳及太極劍全能銀牌得主莫宛螢等。原定今年9月舉辦的杭州亞運延期一年，香港運動員把握時間積極備戰亞運，今次的工作坊，讓他們可緊密訓練之餘，能夠忙裡偷閒，透過舒展筋骨的運動放鬆身體，提升狀態。

參與工作坊的運動員均鎖定杭州亞運為目標，爭取好成績。受手部舊患影響的乒乓女將蘇慧音表示，為了以最佳狀態出戰亞運，她會先提升自己體能，再提升乒乓球技術，希望屆時能在團體賽中有更佳發揮。

至於RS:X帆板於今屆亞運後將會告別，滑浪風帆運動員鄭俊樑表示現在亞運為首要目標，會在明年3月開始利用半年時間全力備戰。他表示，今次亞運仍會採用他所熟習的舊奧運板種，因為有較豐富經驗，所以對今次亞運都有較大信心。而武術女將莫宛螢則表示，正創編一套新的武術比賽套路，並會在亞運選拔賽中試用，看裁判的評價是怎樣。她希望能突破自己，展現更全面的技術。