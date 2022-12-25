香港國際網球挑戰賽　富斯「搶十」贏吳易昺摘季

「交通銀行香港國際網球挑戰賽」今日（25日）在維多利亞公園煞科。美國一哥富斯與中國新星吳易昺鬥到「搶十」，前者以10：6勝出，獲得季軍。

世界排名第9的富斯不敵諾利後，落入季軍戰，對排名116的吳易昺。後者過了華連加和哈卡茲兩關，體力明顯下滑，早段連輸三局，第四局鬥到刁時，才憑著一記反手下旋保住發球局。富斯未見影響，馬上送出「Love Game」，以6：3先拔頭籌。

第二盤吳易昺回勇，在第四局首次破發，連贏三局，領先4：1。富斯略顯急亂，雖然保住餘下的發球局，但未能反咬一口，輸3：6進入「搶十」。富斯開出三球Ace，以10：6勝出，收穫季軍。

富斯今季表現出色，在印第安韋爾斯大師賽終結拿度的20連勝，成為2001年阿加斯後，首個贏得該賽事的美國球手。他在10月日本公開賽封王，首次躋身世界前10，再在年終賽躋身四強，風頭一時無兩。談到明年首個大滿貫澳網，他期望乘勢打入決賽：「我當然想贏大滿貫，但先要打入決賽。很開心可在澳網前來香港打球，無疑有利備戰。」

吳易昺以第四名完成賽事，笑評個人表現：「如果在100個人裏拿第4好像不錯，6個人還拿第4，還OK吧！我一直覺得自己和對手差距不大，只是少機會較量，希望以後有機會打多些高水平賽事。」吳易昺下月參加生涯第兩個大滿貫澳網，由外圍賽打起，他期望打入正賽：「我敢想冠軍，但想不想和做不做得到是兩回事，要現實一點。作為年輕球員，一步步來就好，打入正賽已不錯，後面每輪都是bonus。」被問到如何慶祝聖誕，他透露昨晚看了陳奕迅演唱會，還在Instagram分享《任我行》片段，似乎是「歌神」粉絲！