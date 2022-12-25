高級銀牌　傑志聖誕節贈理文4蛋

旺角大球場周日（25日）上演1場「高級組銀牌賽」4強，傑志與理文合演「聖誕大戰」，最終「藍鳥」在破今季目前入場人數紀錄的2982名球迷見證下，以4比0大勝理文，晉級決賽。

傑志今場派出保羅把關，黃洋聯同查理史葛及基爾頓組成中場鐵三角，明加索夫及米基爾支援「黑山伊巴」丹恩奴域攻堅。至於理文，就以顏樂楓和迪高掃蕩中場，基華尼頓與艾華頓在前線尋找突擊機會，加維蘭則先列後備。

4分鐘，理文於禁區頂獲得罰球，但艾華頓主射被保羅托出底線，13分鐘後，基爾頓接應米基爾傳送後，壓入禁區勁射成1比0，為「藍鳥」先開紀錄。24分鐘，米基爾迫甩理文腳下球後，助攻基爾頓射成2比0。「藍鳥」的攻勢一浪接一浪，31分鐘，丹恩奴域分予查理史葛遠射僅告高出，3分鐘後，米基爾禁區頂接應隊友傳送攻門，又中柱彈出，傑志領先兩球完上半場。

落後兩球的理文換邊後禍不單行，有袁皓俊傷出，由陳嘉豪入替。理文隨後嘗試搶攻，基華尼頓嘗試壓入禁區射門，被傑志球員破壞，眼看遲遲未能追近比數，理文於73分鐘換入張憙延及鄭兆均，力圖加強攻力，但到80分鐘，傑志再憑米基爾接應角球頂成3比0，87分鐘，基華尼頓左路突破後，傳向禁區頂，亞哥斯達射門僅不中目標。補時階段，丹恩奴域禁區頂射破陳嘉豪十指關，令傑志贏4比0完場。

對於傑志今仗大勝4球，球隊總監兼主教練朱志光謂，單場淘汰賽賽果難以預測，要視乎臨場發揮：「淘汰賽有時就係咁，落後嗰隊會搶攻，如果我哋上半場落後兩球，都一樣會谷上去攻，一樣有機會輸4球。」「朱sir」又指球員相比早前聯賽被理文擊敗一役，明顯減少犯錯，對應付淘汰賽非常重要。早前足總透露，會安排「高級組銀牌賽」決賽在來年賀歲檔期上演，「朱sir」回應道，若足總早有安排，就應設季軍戰，令氣氛更佳：「有兩場波嘅氣氛一定比淨係1場熾熱，又可以令市民趁假期睇波，推動香港足球。」

理文主教練陳曉明覺得，比數未能反映雙方差距，認為球隊在上半場初段主導比賽，可惜因兩個犯錯而落後兩球，令球隊面對困境：「我哋上半場初段有好多機會，但因為出現兩個失誤，就畀對手入兩球，令到場波好難踢。」連同今場失利，理文今季已失落「足總盃」及「高級組銀牌賽」冠軍，不過「陳sir」拒絕放棄，會全力爭取聯賽及「菁英盃」冠軍。