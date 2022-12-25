高級銀牌　4強復任正選　黃洋：一大考驗

傑志周日（25日）在「高級組銀牌賽」4強，以4球淘汰理文順利晉級。當中復任正選的隊長黃洋，賽後坦言今場對自己屬於一種考驗，希望藉此向外界證明，即使自己近年淪為後備，但仍有能力幫助球隊。

現年39歲的黃洋，近年在傑志上陣時間不斷減少，賽前於各項賽事只曾上陣5次，不過這名經驗豐富的中場，今場卻被安排出任正選，賽後「大哥」坦言對自己屬於一種考驗：「始終依幾年出場少咗，但想畀外界知道我狀態仲ok，唔使退落嚟住，仲可以隨時幫到球隊。」「大哥」更不忘感謝總監兼主教練朱志光的信任，指他在場外一直給予自己很大信心：「『朱Sir』一直都有同我傾，話如果維持原本陣式，機會一定少，但當球隊需要變陣，變踢雙防中，咁就希望用我嘅經驗，去幫助球隊。」

對於球隊今場能夠輕取理文，「大哥」則認為經驗屬於獲勝的最大關鍵：「過去傑志拎到好多錦標，好多仲要係盃賽，當中好多球員近年都一直係到效力，依啲淘汰賽場景我哋見得多，令我哋落到場更有信心。」「藍鳥」決賽將會面對東方對標準流浪的勝方，「大哥」笑言兩隊同樣擁有不少朋友，但無論對手是誰，目標依然是取得冠軍。