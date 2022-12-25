高級銀牌　拆禮物日大激鬥！標準流浪對東方

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周一（26日）「拆禮物日」下午，「高級組銀牌賽」另一場4強激戰續於旺角大球場上演，由標準流浪面對東方。雙方今季先後兩次在聯賽及「菁英盃」交手，同樣互交白卷，實力上未有太大差距；為了躋身決賽，兩隊今場一定更加肉緊，戰況勢必緊湊！（on.cc東網周一下午3時直播）

標準流浪8強以兩球輕取香港U23，距離今季至少一項盃賽殺入決賽的目標只差一步，技術顧問米路坦言球員賽前承受一定壓力，但有信心他們可以踢出漂亮一仗。流浪各項賽事保持5場不敗，士氣正盛，但米路強調今場絕不能掉以輕心：「東方聯賽排名高啲，一班進攻球員速度又好快，同埋踢法聰明，今場我哋或者會踢得相對守勢。」陣容方面，上場領紅的首席射手祖連奴需要坐波監，而賈思浩亦因傷上陣成疑。

流浪季初於聯賽表現失準，後衞盧均宜表示接下來的盃賽4強意義重大，全隊上下皆非常期待兼充滿鬥心，目標殺入決賽。球隊今季未曾擊敗東方，「均宜」希望今場表現能夠有所提升：「東方體能方面有優勢，但比賽狀態應該我哋秤先！另外我哋前場組織、把握力面都要做好啲。」

雙方今季已先後兩次交手，包括本月初於「菁英盃」踢成0比0，主教練盧比度（Chino）預計今場戰況依然非常緊湊，但強調東方已做好準備面對挑戰：「0比0戰果唔會一直出現，我哋會盡力踢出好表現，力爭打入決賽，為球迷送上聖誕禮物。」賽前東方成功簽入鐘樂安，Chino對這位混血守將非常滿意，形容他擁有領袖氣質，並透露這位新兵今場有機會為球隊踢處子戰，惟蔡立靖仍有傷在身，未必能趕及披甲。

東方隊長梁振邦承認球隊與流浪兩軍實力相若，並表示已預備好應付比賽中出現的任何情況，包括踢加時：「始終同佢哋實力都好接近，雖然大家都唔想踢120分鐘，但心理上我哋已經做好準備。」他希望能在「拆禮物日」見到更多球迷入場支持，為東方打氣。

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：11.梁興傑

後衞：12.盧均宜 33.法蘭度 55.基藍馬 4.金旻奎

中場：10.林嘉緯 5.林遼太 16.林衍廷

前鋒：77.簡古爾 96.亞加斯圖 7.劉智樂

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.亞歷斯祖 3.高素巴耶夫 4.鐘樂安 30.黃梓浩

中場：16.梁振邦 6.胡晉銘 27.馬高斯

前鋒：11.黃皓雋 9.巴杜姆 23.孫銘謙