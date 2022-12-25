國際網球挑戰賽聖誕大戰　哈卡茲強勢封王

「交通銀行香港國際網球挑戰賽」聖誕日煞科，吸引約3700人入場觀戰，全場爆滿。決賽由兩名世界Top 15球手對碰，最終波蘭的哈卡茲僅花65分鐘，以直落兩盤擊敗英國的諾利，捧走冠軍。

世界排名14的英國的諾利首圈力挫香港新星黃澤林，準決賽擊敗頭號種子富斯，至於世界排名第10的波蘭球手哈卡茲則在準決賽以2：1險勝中國球手吳易昺。諾利和哈卡茲以往從未於正式賽事交手，甫開局已經鬥至「刁時」，其後兩人上演「拉鋸戰」，頭8局各自「保發」。其後25歲的哈卡茲終於找到機會，第9局成功「破發」，首盤以6：4取勝。

第2盤哈卡茲再度「破發」連取兩局，他在第2局最後一分跑到後場胯下擊球得分，贏得全場掌聲，兩人在網前精彩對決亦將賽事推至高潮。不過哈卡茲發球盡顯優勢，諾利一直未能找到應對方法，最終哈卡茲再贏一盤6：4，以盤數2：0封王。

哈卡茲對於這份「聖誕禮物」相當滿意：「好開心第一次來香港比賽，期間也和一些青少年球手交流，多謝大家的支持，祝大家聖誕快樂！希望香港的小球手不要放棄，繼續享受網球。」他表示，其家人亦有來香港看他比賽，聖誕節會和他們在香港遊玩，之後就會飛到澳洲備戰12月29日展開的聯會盃。

至於亞軍諾利亦答謝球迷在這個特別日子入場看比賽：「好開心和大家共度聖誕節，香港人十分熱情，大家都好喜歡網球。雖然只是短短幾日，但我已決定下次一定要再來香港！」他指賽事有助他備戰澳網，希望來年可以取得更佳成績：「2022雖然試過打入溫網4強，主場獲得球迷的支持，但今年仍未達成世界排名升上Top 5的目標，我必須要更加努力！」