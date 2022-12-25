拿度備戰新賽季　將帶同兒子參加澳網

36歲的西班牙天王拿度，即將展開新一季，這位卜新手爸爸將會帶同10星期大的兒子前赴墨爾本參加澳網，而傳媒再度關注其退役問題，但他沒有正面回答更不排除會爭逐2024年巴黎奧運會。

拿度最近獲西班牙媒體頒發「最佳爸爸」的獎項，他笑言這方面的水平仍有很大的進步空間，而聖誕假期過後，本周四（29日）他先到悉尼展開新一季賽事，參加聯會盃混合賽，並為爭取衞冕下月中的澳網而作準備，今次同行的還有於10月出世的兩個幾月兒子小拿度。

擁有22個大滿貫冠軍的拿度，最近接受訪問時再被問到退役問題，今年他在好友費達拿的告別賽上也相當激動，淚流滿面，加上他的傷患問題，外界都認為他距離掛拍的時候不遠，然而他坦言沒有想過、也不想去預算退役的事，「我唔想去估算，因為很多事情都變化很快，我相信這個問題是比去年近。」

今年拿度將會爭取在法網第14次捧盃，有傳媒再追問會否考慮參戰2024年巴黎奧運會，因為比賽場地正是他熟悉的法網紅土場，「我真是不知道，真的很難推算，這也是另一個問題。」2023年6月將會上演法網，屆時拿度將是37歲，他能否再多贏大滿貫，相信其傷患是一個關鍵。