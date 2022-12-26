【官宣】狼隊簽巴西國腳　轉會費將破紀錄

冬季轉會窗仲有幾日先展開，英超狼隊已率先炮製第1單重磅交易。狼隊喺聖誕節官方宣布羅致巴西國腳前鋒馬菲奧斯根夏，佢1月份會先由馬德里體育會以借用身份加盟，明年夏天「強制性」買斷，據報轉會費為破狼隊紀錄嘅5,000萬歐元。

狼隊喺10月將葡萄牙領隊般盧拿治炒魷，上月落實聘用西班牙主帥盧比迪古，力圖下半季重振雄風。球隊亦喺轉會窗作出支持，率先羅致23歲前鋒馬菲奧斯根夏，佢上星期飛英國進行體測，簽約後着12號波衫，由於要等轉會窗1月1日重開先可以註冊，加上申請工作證需時，最快1月5日作客阿士東維拉嘅聯賽先可以上陣。

馬菲奧斯根夏曾8次代表巴西國家隊，係上年贏奧運金牌嘅功臣，不過早前未有入選世盃大軍，但預期仍會係巴西未來組軍重要成員。呢位前鋒上年加盟馬德里體育會後，未獲教練施蒙尼重用，所以佢亦想轉換環境，最終成為盧比迪古執教狼隊後第1簽。

馬菲奧斯根夏接受狼隊官網訪問話：「我難以想像咁開心，第1日見隊友佢哋已經畀我熱烈歡迎，今次轉會對我同屋企人都非常重要，我亦對狼隊嘅計劃好有信心，最重要係我能夠重拾歡樂。」馬菲奧斯根夏喺狼隊會同前隊友迪亞高哥斯達重逢。