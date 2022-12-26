【英超】熱刺穩陣波做「細」界

英超重開即刻開動聖誕快車，拆禮物日有場「倫敦打吡」，賓福特主場迎戰熱刺，預期會係勢均力敵嘅賽事。賓福特喺休戰前2比1擊敗曼城，對上6場聯賽只輸過1場，主場出擊有力抗衡任何球隊；熱刺牌面無疑較高，但佢哋受到世盃影響亦較大，洛里斯、基斯甸羅美路、比列錫等世盃4強球員，今場未必趕得切上陣，熱刺領隊干地向來保守，今場殘陣出戰會以穩為先，兩隊過去3次交鋒，總入球全開2球或以下，今場開入球細機會高。 ●波C9

直播表

周一 3:00pm 澳職 西部聯 對 墨爾本勝利

無線myTV Super

周一 8:30pm 英超 賓福特 對 熱刺

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周一 8:30pm 英冠 新特蘭 對 布力般流浪

有線601/661

周一 11:00pm 英超 愛華頓 對 狼隊

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周一 11:00pm 英超 水晶宮 對 富咸

now 622

周一 11:00pm 英超 李斯特城 對 紐卡素

Viu TV第96台、now 621

周一 11:00pm 英超 修咸頓 對 白禮頓

now 623

周一 11:00pm 英冠 錫菲聯 對 高雲地利

有線601/661

周二 1:15am 英冠 卡迪夫城 對 昆士柏流浪

有線601/661

周二 1:30am 英超 阿士東維拉 對 利物浦

now 621

周二 3:45am 英冠 盧頓 對 諾域治

有線601/661

周二 4:00am 英超 阿仙奴 對 韋斯咸

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