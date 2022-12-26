高級銀牌　東方1球淘汰標準流浪

周一（26日）「拆禮物日」繼續上演「高級組銀牌賽」4強戰，標準流浪於旺角大球場面對東方。結果東方憑巴杜姆下半場早段，攻入全場唯一入球，以1比0擊敗標準流浪，成功殺入決賽，將會與傑志爭奪冠軍寶座。

流浪今場前線有亞加斯圖擔任箭頭，林嘉緯及盧均宜這對「宜嘉就做」組合齊齊擔正，簡古爾及法蘭度重返正選大軍，分別頂替停賽的祖連奴，以及因傷倦勤的賈思浩；東方則有新加盟的鐘樂安上演地標戰，與高素巴耶夫聯手鎮守後防，蔡立靖與隊長梁振邦坐鎮中場，為孫銘謙及巴杜姆等前鋒輸送彈藥。

兩軍今場開局都踢得相當謹慎，尤其中場球權爭奪激烈。8分鐘流浪先出招，姚浩明禁區外推順放冷箭，未能命中目標。2分鐘後輪到東方作出回應，蔡立靖左路傳中，鐘樂安接應跳頂，被流浪門將梁興傑托出底線。19分鐘，亞歷斯祖右路斬入禁區，馬高斯第一時間攻門，被梁興傑救到。22分鐘，林遼太推入大位起腳，威脅不到為東方把守大關的葉鴻輝。

兩軍繼續嘗試組織攻勢，26分鐘，林遼太接應姚浩明傳中，後上頭槌攻門，被葉鴻輝撲出。39分鐘，馬高斯K角位附近起腳遠射，被梁興傑撲出底線。及後流浪率先換人，由林學曦入替亞加斯圖，雙方完半場前互無紀錄。

易邊再戰，流浪再作調動，派出劉智樂加強前場火力。不過率先入局的卻是東方，47分鐘，孫銘謙傳入門前，巴杜姆接應加一腳射入，為東方先拔頭籌。落後的流浪積極反撲，50分鐘，林學曦禁區頂抽射，中柱彈出。61分鐘，林嘉緯開出角球，基藍馬接應頂斜。

東方其後換入胡晉銘等，加強中場防守，流浪就繼續搶攻，74分鐘，劉智樂右路交出精準傳中，林學曦頭槌頂高。比賽後段，流浪都將多次將基藍馬推前客串前鋒，84分鐘，劉智樂底線傳中，簡古爾頭槌攻門亦未能命中目標。結果東方將領先優勢維持到完場，以1比0擊敗標準流浪，將會與傑志爭奪冠軍。

兩軍季內第3度交手終於分出高下，東方主教練盧比度認為門前把握力，成為今場勝負分野，但同時指出東方下半場領先後，反而在形勢陷入被動，表現有需要再作檢討。首次為東方披甲的鐘樂安今場擔任中堅，幫助球隊取勝兼力保不失，Chino大讚這位新兵的演出，相信他有助爭強後防實力。

至於標準流浪技術顧問米路，就對球隊4強止步感失望，但仍不忘恭喜成功晉級的東方。他認為兩位主力祖連奴及賈思浩的缺陣，對流浪戰力影響不小。亞加斯圖於半場前已經被調離場，米路承認這位巴西前鋒加盟前比賽機會不多，狀態仍然欠奉。流浪總監李輝立則對己隊外援非常不滿，並點名批評亞加斯圖今場表現不能接受：「如果啲外援咁嘅態度，完全都冇表現，我點解唔用本地球員踢呢？」